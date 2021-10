– Denne gjengen hadde fortjent tre poeng, det er utrolig hvordan de støtter oss, sier Sivert Heltne Nilsen til Eurosport.

– Det er bittert. Vi har sjansene til å score i andre omgang og det er et tullete mål vi slipper inn.

Brann kjemper en desperat kamp mot nedrykk og en tilværelse i 1. divisjon neste sesong.

Mot Vålerenga var tre poeng derfor helt avgjørende for å innta den viktige kvalifiseringsplassen.

Etter søndagens tap begynner det imidlertid å se virkelig mørkt ut for Brann, i hvert fall om man skal unngå et omspill. Sandefjord med 29 poeng er nå åtte poeng foran Stabæk på 14.-plass, mens Brann er på direkte nedrykksplass med 20 poeng.

Det er ett poeng opp til Stabæk på kvalikplass og ett poeng ned til Mjøndalen. Med fem kamper igjen blir det dermed en knalltøff kamp for å overleve i Eliteserien for de tre bunnlagene.

– Det blir en skikkelig fight. Men det blir ikke avgjort før 12. desember. Det er vi innstilt på, sier Heltne Nilsen.

Vidar Örn Kjartansson jubler etter 1-0 målet. Foto: Torstein Bøe / NTB

Ballen over streken

Første omgang i Oslo ble relativt sjansefattig, og de største mulighetene var det hjemmelaget som skapte.

Etter drøyt 10 minutter burde hjemmelaget ledet 1-0.

Ballen ble headet i eget mål av en Brann-spill etter en corner og TV-bildene viste i ettertid at ballen var over streken før keeper Lennart Grill rakk å reagere. Hjemmepublikum ropte på scoring, men dommer valgte å vinke spillet videre.

– Det er klart at de målene må vi få. Linjedommeren har ingen i veien heller, mener VIF-trener Dag-Eilev Fagermo.

Vålerenga fikk imidlertid plaster på såret like før pause.

Vidar Örn Kjartansson dundret ballen i mål bak en sjanseløs Grill etter en forsvarstabbe hos gjestene. Pallesen Knudsen bommet på en klarering og da var den islandske spissen rask å utnytte sjansen.

Branns Petter Strand og Vålerengas Henrik Bjørdal i duell under kampen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Det er så deilig

Brann kom mer med i kampen i andre omgang. Bortelaget presset på for en utligning og kom til flere gode muligheter.

Robert Taylor fikk en stor mulighet til å utligne fire minutter på overtid da han kom alene med Kjetil Haug, men Henrik Bjørdal gjorde en enorm jobb defensivt og fikk akkurat hindret et skudd fra fem-seks meter.

Men de tre poengene ble igjen i Oslo.

– Det er så deilig. Vi var så sliten på slutten, jeg vet ikke om jeg har ord til å beskrive det, sier Jonatan Tollås Nation til Eurosport.

– Etter 1-0 er jeg skuffet over at vi ikke klarer å stenge kampen. Vi spiller som det er 0-0. Så lenge vi har mulighet på 4.-plassen vil vi kjempe med nebb og klør, kommenterer han.

Brann-trener Eirik Horneland ser betenkt ut under møtet mot VIF. Foto: Torstein Bøe / NTB

Horneland: – Tungt

Tapet gjør at Brann nå har spilt borte mot Vålerenga i ti strake år uten å vinne. Sist det ble seier i hovedstaden mot VIF var i 2011, da de vant 2-0 etter at Kim Ojo scoret to mål, ifølge NTB.

– Det er tungt å ikke få noe med seg. Jeg synes vi fortjener mer. Prestasjonen er jeg godt fornøyd med, det er en god bortekamp av oss, kommenterer Brann-trener Eirik Horneland.

– Vi har vært forberedt på at det blir tøff, legger han til.