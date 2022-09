Brann kollapset da Mesterliga-drømmen røk

Camilla Herrem er gravid

Camilla Herrem er gravid og tar en ny pause fra håndballen. Landslagsprofilen og mannen Steffen Stegavik venter sitt andre barn, melder TV 2.

Så sent som tirsdag meldte Herrem seg uaktuell til håndball-EM i november. Da sa hun at det kom for tidlig etter at hun i mai ble operert i hælsenen.

Hun er tilbake i spill for klubblaget Sola, men nå blir det pause fra all håndball.

Det meldte hun selv på Instagram.

– Da blir det en liten pause på disse to draktene de neste månedene. I mars kommer det en liten Herrem-Stegavik, fyttigrisen så me glede oss, skriver hun ved et bilde av seg foran landslagets og Solas drakt på hver sin krok.

– I mellomtiden skal jeg heie masse på jentene mine i begge drakter.

Herrem og Stegavik har fra før en sønn. (NTB)