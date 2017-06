Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette hadde jeg ikke trodd før sesongen, sier banens beste, Daniel Braaten, til Eurosport.

Han svarer negativt på spørsmål om han trodde Brann skulle lede serien etter 13 runder, men mot Stabæk mandag var han selv svært delaktig i at nettopp det nå har skjedd.

Etter 20 minutter pirket Braaten inn 1-0 i det som skulle vise seg å bli et forrykende scoringsshow foran 10 531 tilskuere-

– Det var gøy, sier Braaten til NRK.

Når det attpåtil er Rosenborg som dyttes ned fra tabelltoppen smaker det trolig ekstra godt, i hvert fall for Brann-fansen. Etter den knusende 5-0-seieren over Stabæk sang de «Gullet ska hem» av full hals.

FORNØYD: Brann-trener Lars Arne Nilsen hilser på fansen etter 5-0-seieren over Stabæk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Det er imaget til klubben

– Jeg skjønner at de tar av, det er imaget til klubben, det er stemning og trøkk', sier Branns Amin Nouri som satte inn 2-0.

– Men det er ikke bare å ta av selv om vi ligger der nå, legger han til.

Heller ikke Braaten vil snakke om seriegull.

– Det er lenge igjen og vanskelig å vinne. Vi får bare kose oss i dag og ta en ny kamp til helgen, sier Braaten.

Hva svare så treneren på om dette kan holde helt inn?

– Det har jeg ikke peiling på.

– Vi er halvveis og leder vel serien nå så da er vi best halvveis og får kose oss med det. Jeg føler ikke noe spesielt. Vi skal holde med så lenge vi kan, sier Lars Arne Nilsen.

GULL-SNAKK: Brannbataljonen sang «Gullet ska hem» av full hals på Brann Stadion mandag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ingen scorer mer enn Brann

Det som i hvert fall er sikkert er at han leder et lag som er langt bedre i angrep denne sesongen enn tidligere.

– I fjor var vi solide defensivt, men manglet litt offensivt. Mens vi i år har flere som er interesserte i å score, sier Daniel Braaten.

En rask titt på tabellen beviser at han snakker sant: Ingen lag har scoret flere mål enn Branns 29 hittil i år, og mandag hadde laget fire forskjellige målscorere:

1-0: Daniel Braaten

2-0: Amin Nouri

3-0: Bismar Acosta

4-0: Selvmål (El-Hadji Ba )

5-0: Deyver Vega

– Vi har fått påpakning for at vi er for dårlige foran mål og hadde lyst til å vise at vi kan, sier Braaten.

– Alt gikk galt

Bergenserne leder Eliteserien på målforskjell foran Rosenborg som søndag tapte mot Haugesund. Begge har 25 poeng. Stabæk blir stående på 18 poeng og ligger på niendeplass.

– Jeg mener at når du taper 5-0, så er det ikke så veldig mye å diskutere. Alt som kunne gå galt, gikk galt, sier Stabæk-trener Toni Ordinas til NTB.