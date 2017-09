Brann i målvakt-krise fant løsningen på Universitetet i Bergen

– Rundt lunsjtider fikk vi bekreftelse fra NFF at papirene var i orden, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, til NRK.

Bergenserne har vært i en real målvakt-krise. Piotr Leciejewski sliter med lårskade, Alex Horwath er skadet ut året, og tredjevalget Marcus Pettersen er ute av spill. Dermed sto Brann i fare for å stå uten burvokter før hjemmekampen mot Sogndal på lørdag.

Fant løsningen på Universitetet i Bergen

I og med at overgangsvinduet er stengt, måtte Brann finne en målvakt som var utenfor kontrakt, ikke var amatør i sin siste klubb og ikke var utenlandsk, fordi Brann har fylt opp sin kvote for utenlandske spillere.

På Universitetet i Bergen fant sportssjef Rune Soltvedt løsningen - 26-åringen Lars Cramer.

– Vi visste at Lars studerte medisin i Bergen. Vi så en mulighet, men det var ikke skrevet i stein at vi skulle klare å lande det.

Usikker på form

Sist Cramer var å finne i Eliteserien var for Aalesund mot nettopp Brann 22. juli 2016. 26-åringen har egentlig valgt å legge keeperhanskene på hylla, men tar dem altså ned etter ett år ute fra toppfotballen. Men Soltvedt er usikker på formen.

– Det er klart at når du ikke spiller fotball på dette nivået hver eneste dag så vet vi at det ikke er en matchfit keeper.

Selv om Lars Cramer nok en gang er klar for Eliteseriespill er det ikke sikkert han får kjenne gress under føttene.

– Piotr Leciejewski trener, og vi håper han er klar til lørdag, forteller Soltvedt.

Vurderte sensasjonelt comeback for 52-åring

For to år siden var Sportsklubben Brann i en lignende målvakts-krise. Da gjorde målvakts-trener Dan Riisnes comeback i en 3. divisjonskamp.

– Var det aktuelt med et nytt Dan Riisnes-comeback?

– For å si det sånn: vi har sjekket Dan daglig på Stadion for å se om han kunne være klar, og jeg tror nok han kunne vært det. Men nå ble det ikke et tema. Ikke for å snakke ned Dan, men jeg er mer fornøyd med å få Lars Cramer, sier Soltvedt.

Selv om Soltvedt er mer fornøyd med å få inn Lars Cramer enn å satse på 52 år gamle Dan Riisnes mener han at målvaktstreneren kunne blitt en publikumsattraksjon.

– Da hadde vi fått se muligens Norges beste venstrefot utpå her, avslutter en lettet sportssjef i Sportsklubben Brann.