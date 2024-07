Brann holdt unna i Nederland – sikret sterkt resultat

Ruud forbløffet av stjernefrafall: – Den største overraskelsen

Casper Ruud møtte pressen i forkant av tennisturneringen i OL i Paris. Nordmannen blir regnet som en medaljekandidat, og flere tøffe konkurrenter har meldt frafall. Blant dem er Jannik Sinner, Holger Rune og Andy Murray.

Det er spesielt ett av frafallene han reagerer på.

– Sinner er den største overraskelsen og en av favorittene for medalje. Det er kjipt for ham og man ønsker alle som må stå over en «speedy recovery», sier han på en pressekonferanse.

Likevel innrømmer han at OL ikke er det aller største å vinne for en tennisspiller.

– I min verden er Grand Slam det største vi har, men det er hvert fjerde år og det er noe gjevt over å ha OL-medalje. Jeg er her for å gjøre mitt beste og representere landet, sier den norske tennisstjerna.

Ruud selv skal møte japanske Taro Daniel i første runde. Om ting går relativt knirkefritt de første rundene, vil Ruud møte Daniil Medvedev i kvartfinalen.