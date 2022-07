Brandi (54) ble ikonisk etter dette – nå sender hun melding til England-helten

Chloe Kelly ble den store helten da England vant nasjonens første EM-gull mot Tyskland søndag kveld.

– Ikonisk bilde

Etter Kellys feiring, der hun dro av seg drakta og feiret i bare sports-BH, trakk mange paralleller til feiringen til tidligere fotballprofil Brandi Chastain da USA vant VM i 1999.

– Det har vært et ikonisk bilde innen kvinnesport i mer enn to tiår, og nå har vi fått et nytt - genialt, skriver BBCs Anna Thompson søndag kveld.

Etter finalen tok det heller ikke lang tid før Brandi Chastain selv kom på banen og kommenterte feiringen.

– Jeg ser deg, Chloe Kelly, bra gjort. Nyt gratis øl og middager i England resten av livet ditt, skriver Chastain til England-helten på Twitter.

Foto: Skjermdump 31.07.2022 / Twitter

– Dette er øyeblikket

Hun har flere ganger tidligere vært klar på at hun tror den feiringen, og det berømte bildet, har vært med på å inspirere amerikanske idrettskvinner i 23 år siden det skjedde.

Tidligere England-spiller Alex Scott var også tidlig ute med å koble Kellys feiring til det ikoniske øyeblikket i 1999.

– Dette minner meg om da USA vant VM i 1999. Det endret fotballen i Amerika for alltid. Jeg føler dette er et slikt øyeblikk i England. Dette er øyeblikket, sier Scott.

Chloe Kelly jubler for sin 2-1-scoring i andre ekstraomgang. Da var det verdt å ta et gult kort for å kaste drakta. Foto: Rui Vieira / AP

Kvinnefotballen i England har ikke alltid stått like høyt i kurs. Det er i nyere tid de største klubbene har begynt å ta den på alvor.

Nå har interessen eksplodert. EM-suksessen smaker nok ikke noe dårligere av at den kom foran 87.192 på Wembley, et publikumsantall som dermed satte rekord for antall tilskuere i en EM-kamp uansett kjønn.

NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith ble emosjonell på kvinneoftballens vegne mot slutten av finalen mot Tyskland søndag kveld.

– Tenk det, 2. juledag i 1920 ble det spilt en fotballkamp på Goodison Park i Liverpool. Det kom 53.000 og noen synes det var helt uhørt, noe som gjorde at fotball for kvinner ble forbudt i 50 år fra 1921. Men den som venter, venter ikke forgjeves. Nå er festen her med massevis av mennesker, og alle elsker dette laget og denne turneringen, sa han mot slutten av kampen.

EM-finale: England - Tyskland Høydepunkter

Målscorer Chloe Kelly var langt oppe etter å ha blitt matchvinner i finalen mot Tyskland. Hun håper også at suksessen vil inspirere unge engelske jenter til å satse på fotball.

– Dette er det drømmer er laget av. For unge jenter som ser på kvinnefotball, dette må være utrolig, sier Kelly til BBC.

– Dette laget har endret samfunnet

England-kaptein Leah Williamson er blant dem som tror denne suksessen kan være starten på noe stort for kvinnefotballen i landet.

Hun mener EM-triumfen er mer enn en fotballtriumf.

– Dette er det stolteste øyeblikket i livet mitt, og jeg skal nyte hvert eneste sekund. Denne turneringen og dette laget har endret samfunnet. Vi har skapt samhold, sa kaptein Leah Williamson, som mottok EM-trofeet fra prins William og Uefa-president Aleksander Ceferin.

Royale gratulasjoner

Dronning Elizabeth har gratulert de engelske fotballkvinnene etter EM-seieren, men også hun hinter om at seieren kanskje vil bety mer enn vanlig.

– Mine varmeste gratulasjoner, både fra meg og familien min, går til dere alle for å ha vunnet EM. Det er en signifikant prestasjon for hele laget, inkludert støtteapparatet. Prestasjonene deres har fortjent høstet mye ros. Men suksessen handler om mye mer enn trofeet dere så fortjent har vunnet, sier dronningen i en uttalelse.

– En utrolig seier for løvinnene, og nasjonen kunne ikke vært stoltere av dere. Vidunderlig å se historie skrevet på Wembley i kveld, tvitret prins William.

– Gratulerer til de seirende løvinnene. Deres lagarbeid, besluttsomhet og sportsånd vil inspirere en generasjon. Dere har gjort oss alle stolte, tvitret prins Charles.