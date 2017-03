Bråk på det finske laget etter anklager om forskjellsbehandling

Det er de finske avisene Iltalheti og Hufvudstadsbladet som skriver om saken, som også omtales i Expressen.

Bakgrunnen for uttalelsene til Kyllönen skal være at hun mener hun har fått for dårlige ski av en av lagets smørere, og at enkelte utøvere får bedre behandling enn andre.

29-åringen mener hun skal ha fått for dårlige ski av servicemannen Are Mets, som tidligere har jobbet sammen med Justyna Kowalczyk.

– Kan ikke sette motor på skiene

De finske avisene spekulerer nå i om den finske skiløperen er vraket på lørdagens tremil som en følge av kritikken hun har kommet med. Hun er nemlig blitt erstattet av Aino-Kaisa Saarinen.

Servicesjef Matti Haavisto tilbakeviser anklagene fra den finske skiløperen og kommer med følgende sarkastiske kommentar:

– Det går ikke an å sette en motor på Kyllönens ski.

Skal undersøkes nærmere

Utspillet skal likevel utredes av Det finske skiforbundet, selv om landslagstrener Reijo Jylhä mener det ikke er noe uvanlig med litt uro innad i laget.

– Men om en utøver føler seg mindre verd, så må det undersøkes. Det er viktig å lytte, sier han.

Han avviser imidlertid at Kyllönen er blitt vraket fra tremila som en følge av kritikken.

– Uttaket ble utelukkende gjort ut ifra prestasjoner i verdenscupen, kommenterer han.

– Det er mye som har fått for store proporsjoner, sier landslagstrener Reijo Jylhä.