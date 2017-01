Brækhus bestod ikke medisinsk test – VM-kampen utsettes

Det bekrefter Brækhus' promotør i en pressemelding søndag ettermiddag. Grunnen: 35-åringen har pådratt seg influensa.

I pressemeldingen heter det at:

«Cecilia Brækhus er undersøkt av Dr. David McDonagh, kampansvarlig lege i First Lady Promotion. Hans vurdering er at Brækhus’ helsetilstand ikke tillater at hun bokser førstkommende lørdag. Hun er dermed erklært «not fit to box».

– Jeg var i mitt livs form før jeg ble slått ut av influensaen. Dette er det verste som kan skje en bokser så tett opp til kamp, men helse og sikkerhet kommer selvfølgelig først, sier Cecilia Brækhus.

– Brækhus er, som tusenvis av andre nordmenn, rammet av en influensa lignende sykdom. Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier dr. David McDonagh.»

VM-kampen mellom Brækhus og Svensson har fått tilnavnet The Nordic Rumble (det nordiske oppgjøret) og skulle etter planen blir arrangert i Oslo den 28. januar, men utsettes nå en snau måned.

I pressemeldingen opplyses det også at de som har kjøpt billett til kampen, kan benytte den samme billetten når kampen utkjempes i slutten av februar.