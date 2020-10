Braathen: – Han har valgt Team Kristoffersen og er ikke min lagkamerat

Søndag suste Braathen inn til seier i storslalåmrennet i Sölden. Et sted ingen nordmann hadde vunnet siden 2007.

«Uvirkelig», sier han om seiersbragden.

Forholdet til Kristoffersen

Norges «konge» i de tekniske disiplinene, Henrik Kristoffersen, ble henvist til en femteplass. «Prinsen» Braathen stod på toppen.

Braathen humrer litt når NRK spør om forholdet mellom de to.

For det var trolig flere som sperret opp øynene, ja til og med satte søndagskaffen i halsen, da Kristoffersen først gratulerte Braathen med seieren i Sölden, men senere påpekte at «den første seieren er den letteste».

Tonen var satt.

Braathen kontret med å si at «han driter i det» og la like gjerne til at «han ikke bare skulle ha en like fantastisk karriere som Kristoffersen, men en bedre en».

– Det forholdet er ikke stort. Fordi Henrik er jo ikke med oss til daglig på trening. Det er ikke en som hjelper meg – og jeg hjelper ikke ham. Han har valgt Team Kristoffersen og er ikke min lagkamerat.

– Mine lagkamerater er Leif (Kristian Nestvold-Haugen), Aleks (Aamodt Kilde) og de andre gutta på laget. Henrik er en motstander som alle andre konkurrenter, sier Braathen – uten å høres verken stygg eller ufin ut.

«KONGEN» OG «PRINSEN»: Lucas Braathen og Henrik Kristoffersen, her sammen under et pressetreff med landslaget sist sesong. Foto: Ole Berg-Rusten

– Nordmenn har en ulempe

I det som er det første lengre intervjuet han gjør med NRK, fremstår Braathen svært ambisiøs. Han åpner seg også om mange av de store temaene som har vært rundt alpint de siste årene.

Blant annet har han tanker om at Skiforbundet gang på gang har blitt utfordret på markedsrettigheter og sportslige forhold av ambisiøse og populære utøvere. Han svarer slik på spørsmål om hvordan han blir å forholde seg til i årene som kommer.

– Jeg vil gjøre som alle andre utøvere i verden: Benytte meg av muligheter jeg får for å bli best. Men her har vi nordmenn en ulempe i forhold til alle andre nasjoner.

– Jeg kommer til å stå på mine krav for det jeg klarer å levere for oss som ski-lag, sier Braathen, og understreker at det skal skje gjennom god dialog.

ENORM GLEDE: Lucas Braathen, her etter seieren i Sölden sist helg. Foto: JOHANN GRODER / AFP

«Hvor mye bedre kunne Aleks vært?»

Det er et drøyt år siden rettstvisten mellom Henrik Kristoffersen og Skiforbundet. Kristoffersen ønsket å klistre Red Bulls logo på hjelmen.

Tilbake ville han ikke bare fått penger, men også fordeler få andre har. Som egen fysioterapeut, hjelp til utvikling av fysikk og helse samt enklere transport mellom renn.

Det ville vært på linje med det den beste alpinisten Marcel Hirscher hadde den gangen. Kristoffersen tapte saken.

VIKTIG BRAATHEN-STØTTESPILLER: Aleksander Aamodt Kilde, her med verdenscupkula, det synlige beviset på at han var 2019/2020-sesongens beste alpinkjører. Foto: Erik Johansen

Når NRK spør Braaten om han anser det slik at man kan bli best i verden med forbundets landslagsopplegg, innleder han med å si at sist sesongs sammenlagtvinner i verdenscupen, norske Aleksander Aamodt Kilde, tross alt har vist at det er mulig.

– Men Aleks' muligheter sammenlignet med en østerriker, de er jo ikke de samme. Hvis du sammenligner Henrik og Hirscher på den tiden, så sier det seg selv at Marcel hadde en stor fordel økonomisk med hjelp av sine markedsrettigheter.

– Men Aleks vant under de omstendighetene vi har kontra andre utøvere. Men jeg ville kanskje tenkt «hvor mye bedre kunne Aleks ha vært?». Det må være «fair» å tenke sånn. Hvem vet om Aleks kunne gjort akkurat det der for noen år siden, undrer Braathen.

– Hundre prosent gjort av oss selv

Det foreløpig korte, men svært innholdsrike alpineventyret om Lucas Braathen, startet i niårsalderen. Det var da han startet å trene målrettet for å bli alpinkjører. Året etter sa han til faren sin at han skulle bli best.

Tilbake krevde faren at purunge Lucas skulle møte på det som var av treninger de hadde avtalt. Hvis han ville gi opp så var det greit. Men en alpinsatsing koster og forplikter. Reiser til Mellom-Europa, private rennskoler, østerriksk trener (Peter Lederer), heiskort, dyrt utstyr, for å nevne noe.

Uavhengig av økonomi, har han lagt ned enorme treningsmengder på egenhånd. I sine yngre år bestod hverdagen i én barmarksøkt om dagen, i tillegg til enten ski eller fotball samme dag.

TV 2 har allerede omtalt titusentimersregelen faren og Lucas Braathen fulgte, selv om pappa Bjørn innrømmet at den var både omstridt og heller ikke vitenskapelig dokumentert.

– Hva tror du fagfolk i Olympiatoppen, eller forbund som er opptatt av såkalte «utviklingstrapper», sier når dere forteller at dere forholdt dere til en titusentimersregel?

VIKTIGSTE STØTTESPILLER: Pappa Bjørn Frølich Braathen og Lucas Braathen, her sammen under en trening i Hintertux i Østerrike i 2014. Foto: Privat

– Jeg har ikke hørt noe – og det er det en grunn til også. Det er jo ingenting forbundet gjør med deg, eller for deg, før du er på lag. Dette er hundre prosent gjort av oss selv. Det har ikke de noe eierskap til. Og den planen jeg og pappa la da, den har ingen sagt noe på.

Nær å legge opp

Kanskje ikke så rart han føler det sånn. For det har ifølge Braathen periodevis vært tøft. Og det er faren som har støttet ham.

Karrieren kunne faktisk vært over allerede i Braathens første år på videregående.

– Jeg var veldig nær å legge opp. Jeg tenkte at «dette er ikke noe for meg» og «jeg er ikke der jeg vil være». Det gikk veldig mye imot. Jeg visste ikke om dette var for meg.

Han følte han ikke fikk til utstyrsdelen og var i et for dårlig treningssystem. Det fungerte rett og slett ikke. Det førte til endringer, spesielt den mentale biten.

– Hva mener du med det?

– I idrett handler det veldig mye om å slå en person, vinne et renn, eller være best. Bevise noe til enhver tid. Alt var resultatbasert. Jeg var der. Det var destruktivt.

– Vi endret det. For det var aldri sånn jeg jobbet før skigymnas. Da og nå skal jeg tenke «hvilke tekniske og taktiske oppgaver må utføres i denne løypa for å vinne».

Skaffet nok punkter på egen regning

Det siste steget fra skigymnas og inn på et landslag var også tøff, blant annet fordi det tok lang tid før han kvalifiserte seg til å konkurrere på de øverste nivåene.

Men alt løste seg i 2018 da Braathen og faren bestemte seg for å stille til start i et renn i Alpene, og reiste på egen regning. I dette rennet stilte en rekke gode, Europacup-utøvere.

Og Braathen vant ...

Veien til det nest øverste nivået begynte å åpne seg.

FEIRET MED BOBLER: Lucas Braathen og champagneflasken under seiersseremonien i Sölden søndag. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Takker faren

I inngangen til 2018/2019-sesongen fortsatte de gode resultatene, og først våren 2020 ble han premiert med såkalt «A-status» på landslaget.

I ettertid har han reflektert over hvorfor han klarte å ta det endelige steget. Han trekker spesielt frem landslagskameratene Leif Nestvold Haugen og Aamodt Kilde. Begge har tatt vare på ham, delt av erfaringene sine.

Men at han står der han er i dag handler vel så mye om selvstendighet. Han mener å være sin egen trener gjelder om du er ung og talentfull, så vel som en alpinist i verdenstoppen.

– Det er en nøkkel for en alpinist å ikke være avhengig av trenere. Det går ikke. De drar, det kommer nye, du kan bli kastet ut av laget. Du må bli selvstendig. I motsetning til mange gærne alpinpappaer var ikke faren min opptatt av å bo med meg, se på meg under alle treninger og renn.

Faren forsøkte tidlig å overføre sønnen til klubbsystemet og videre på skigymnas. Han var også opptatt av at Braathen skulle dra til rennskoletreninger i Norge og utlandet på egenhånd.

– Det får jeg veldig igjen for nå. Det meste av min skikjøring nå handler om å se på video av meg selv eller de som vinner skirenn, gjøre meg opp en mening, få tilbakemeldinger fra lagkamerater og sparre med trener. Der ligger fasiten, sier Braathen.