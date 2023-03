Braathen vant slalåmcupen i Soldeu: – Jeg kan ikke tro det

Riisa-scoring bidro til historisk semifinale – Naalsund ut med skade

Manchester United er videre til semifinalen i FA-cupen etter 3-1-seier mot Lewes, som spiller på andre nivå. Det er første gang Manchester United kvalifiserer seg til semifinale.

Lisa Naalsund fikk debuten hos de rødkledde fra start, men etter 26. minutter måtte hun byttes ut. Fra TV-bildene så det ut som det var en hamstringskade, og det var tøft for den norske spilleren, som måtte la tårene trille.

Uniteds første scoring var et selvmål, men 2-0-scoringen stod Vilde Bøe Risa for. Hun headet inn et innlegg fra Ona Battle. Emily Kraft reduserte, før Nikita Parris satte spikeren i kista med nok en scoring i FA-cupen. Hun har scoret i alle FA-cup-kampene til nå.