Braathen fikk avgjørende beskjed av lagkameraten: – Da skylder han meg penger

Under perfekte forhold på den østerrikske isbreen kjørte Braathen seg opp fra en 19. plass til syvendeplass. Etter ni måneder ute med skade, var det ikke rart at følelser var i sving.

– Det er litt rørende, altså, for å være helt ærlig. Jeg visste ikke hva jeg kunne forvente av meg selv, jeg har jo ingen erfaring med dette. Å komme tilbake og ikke ha en dag som er helt håpløs er en seier i seg selv. En syvendeplass ... Nei, for en dag, sa Braathen til NRK etter rennet.

TILBAKE: Lucas Braathen kjørte en glimrende finaleomgang. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Noen dager betyr en syvendeplass mer enn andre, og denne søndagen i Sölden var en sånn dag. Braathen takker blant annet Atle Lie McGrath, knegruppa på Olympiatoppen, faren som var til stede under comebacket og selvfølgelig:

– Til syvende og sist har jeg gjort jobben selv, og jeg er stolt av meg selv nå. Det er dritfett at det betaler seg.

Fikk avgjørende beskjed på toppen

Men det var enda en person han måtte takke etter den strålende finaleomgangen. Nemlig lagkamerat Rasmus Windingstad, som satt i lederstolen da Braathen skulle sette utfor.

– Rasmus var avgjørende i dag for meg. Han fortalte meg to taktiske endringer som måtte avvike fra planen vi hadde lagt. Det er de to taktiske endringene jeg gjorde, og det gjorde at jeg snek meg foran ham i dag, forteller Braathen.

Windingstad stod nemlig med walkietalkie og sende beskjeder opp til toppen. De viste seg å være avgjørende.

BISTOD: Her gir Windingstad de avgjørende beskjedene til Braathen. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Der har du fordelen av å være nordmenn i alpinsirkuset. Vi klatrer denne stigen sammen, neste gang er det jeg som gir fordel til Rasmus. Jeg er evig takknemlig for det, sier Braathen.

– Kan du takke ham for syvendeplassen?

– Jeg kan definitivt takke ham for en bra dag, og at jeg kunne hente ut noen tideler til i dag. Nei, det er fett å være norsk, altså.

Lucas Braathen tar over ledelsen Du trenger javascript for å se video.

– Skylder meg litt penger

Etter beskjedene fra Windingstad kjørte Braathen inn til ledelse etter en glimrende finaleomgang, og med det skjøv han lagkameraten ned på andreplass. Men Windingstad var bare glad for å kunne hjelpe.

– Jeg var ekstra nøye med å informere ham, og så tok han meg med to tideler. Det er veldig fortjent og sinnssykt imponerende at han er tilbake etter skaden og allerede nikker på topp-plassene. Det sier litt om kaliberet hans, men også hva vi kan få til som et lag, sier Windingstad til NRK.

– Lucas sa de to endringene du tipset om var de endringene han gjorde?

– Da skylder han meg litt penger da, kanskje? sier Windingstad lattermildt.

– Nei, men det er godt å høre, og jeg vet vi får det tilbake. Neste gang er det han som hjelper meg. Det er det som er greia med løyperapporter, du må også stole på det du hører. Det er godt å høre at det er tillit i laget, og at han stoler på det jeg sier.

LEVERTE: Windingstad var godt fornøyd med sesongåpningen. Foto: Lisi Niesner / Reuters

Windingstad var dårligst av de norske i første omgang, men kjørte glimrende i andre omgang. Sesongåpningen ble en stor opptur for 27-åringen, som de siste to årene har slitt med blant annet skader.

– Det var så solid fra start til slutt. Nydelig timing, han var tøff og god, og tok den risikoen som behøvdes. Vi har nesten aldri sett Rasmus bedre, sa NRK-ekspert Lars Elton Myhre etter målgang.

– Et kjøttstykke som trenger å tine

Atle Lie McGrath skadet kneet i samme renn som Braathen og hadde også sitt comeback i Sölden. Han kjørte ut i søndagens førsteomgang, men forteller at den største seieren var å være tilbake i konkurranse igjen.

– Jeg ser på meg selv som et kjøttstykke som trenger å tine litt. Jeg tror jeg må bruke noen renn på å bli varm, sier han.

Også Fabian Wilkens Solheim kjørte ut i den første omgangen. Fallet så noe stygt ut, men nordmannen bekrefter overfor NRK at det går bra med ham.

Henrik Kristoffersen endte på en 14.-plass i sesongstarten, og selv om han ikke var fornøyd med plasseringen, tok han med seg mye positivt.

– Jeg har fått mye dårligere enn 14.-plass i Sölden, og kjørt jævlig bra resten av sesongen, sier han til NRK etter løpet.

Roland Leitinger kjørte på hjemmebane i Østerrike, men klarte ikke å forsvare den svært overraskende ledelsen fra førsteomgangen. Han kjørte likevel i mål til en knallsterk andreplass, syv hundredeler bak vinneren Marco Odermatt fra Sveits. Slovenske Zan Kranjec tok tredjeplassen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte en skuffende finaleomgang og kom i mål til en 24. plass, 1.10 bak Lucas Braathen. Timon Haugan tok seg ikke til finaleomgangen.

Aleksander Aamodt Kilde valgte å stå over søndagens renn for å prioritere flere uker med opptrening etter korsbåndskaden han har slitt med.