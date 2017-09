Botnan ansatt som midlertidig skiskyttersjef – Hjelmeset tar over neste år

– Det er en viktig OL-sesong, vi har et godt team som er godt forberedt og jeg ser virkelig frem til å gjøre en innsats den vinteren her, sier Per Arne Botnan på en pressekonferanse mandag før Odd-Bjørn Hjelmeset kom inn i rommet.

Hjelmeset er ansatt i Norges Skiskytterforbund fra 1. oktober og vil gå i lære hos Per Arne Botnan ut sesongen før han vil ta over ansvaret fra og med neste sesong.

MIDLERTIDIG SJEF: Per Arne Botnan er konstituert som idrettssjef i Norges Skiskytterforbund ut sesongen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frem til OL er det Botnan som vil ha ansvaret for det sportslige. Hjelmeset går inn i en kommersiell satsning før han også trer inn i det sportslige etter at OL er over.

For to uker siden sa daværende skiskyttersjef, Morten Djupvik, opp sin stilling grunnet for stor arbeidsbelastning. Nå skal altså ansvaret fremover deles mellom to personer.

Skal ha ansvar for kommersiell satsing

– Odd-Bjørn kjenner toppidretten veldig godt og har brukt mye tid i det kommersielle næringslivet, så han har en kobling mellom de to som er veldig spennende, sier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Rakel Rauntun til NRK.

Hjelmeset vil ha et spesielt ansvar for den kommersielle satsingen til Norges Skiskytterforbund forteller generalsekretæren.

FORNØYD: To uker etter avgangen til Morten Djupvik kunne Rakel Rauntun fornøyd presentere to nye skiskyttersjefer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi ser nødvendigheten av å bygge sport og det kommersielle enda tettere, og den rollen vil Odd-Bjørn løse på en glimrende måte, sier Rauntun.

Lytttet til magefølelsen

Odd-Bjørn Hjelmeset innrømmer at han trenger å lære før han kan ta over ansvaret på egenhånd.

– Jeg kan ikke noe annet om skiskyting enn at vi har hatt noen utrolig gode resultat, sier Hjelmeset til NRK.

For den tidligere langrennsløperen var det magefølelsen som gjorde at det ble et «ja» til jobben.

– Av og til er det slik at gode magefølelser skal man lytte til. Jeg tror dette kan bli utrolig bra, mener den kommende skiskyttersjefen som allerede har snakket mye med Botnan på telefon.

Botnan-comeback i sjefsrollen

Da Morten Djupvik tok over stillingen som skiskyttersjef var det nettopp Per Arne Botnan som måtte tre til side. Nå er rollene snudd.

– Når Morten først velger å gi seg så er det kjempespennende å få bidra inn til en så viktig sesong, sier Botnan til NRK.

Han gleder seg til å ta fatt på oppgaven som Hjelmesets læremester.

– Det viktigste er at han lærer rutinene som ligger i skiskyting på World Cup. Ellers så har han masse kunnskap som blir bra for oss, mener den tilbakevendende skiskyttersjefen.