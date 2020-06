Børvens beskjed til Odd: – Skal de ha noe igjen for meg, er det nå de har sjansen

Rosenborg har hatt en helsvart start på sesongen, med bare ett poeng på tre kamper. Denne uka takket trener Eirik Horneland for seg.

Det beste som har skjedd for trønderne så langt i sesongen, er kanskje Torgeir Børvens målform. Rosenborgs problem er at han enn så lenge scorer målene sine for Odd.

Lørdag kveld puttet han sitt femte og sjette for året da Odd banket Start 5–0 i Kristiansand.

Etterpå la ikke Børven skjul på at han håper og tror RBK og Odd blir enige om en avtale som gjør at han blir RBK-klar før overgangsvinduet stenger 30. juni.

– Tror de blir enige

Fra 1. august er han uansett Rosenborg-spiller. Men blir han ikke klar innen 30. juni, får han ikke spille for RBK før overgangsvinduet åpner igjen 8. september.

I så fall vil han kunne spille kamper for Odd til kontrakten går ut 31. juli. Men fra 1. august til 8. september vil han ikke kunne spille for noen av klubbene.

– Jeg tror at klubbene blir enige, sier Børven etter kampen mot Start.

– Hvis Odd skal ha noe igjen for meg så er det nå de har sjansen, påpeker han overfor NRK.

Til Eurosport sier Børven at han går for toppscorertittelen i eliteserien uansett om han mister fem kamper.

Skjelbred byttet inn og ut

Mens det er uavklart når Børven kommer til Trondheim, er det nå klart at Per Ciljan Skjelbred (33) kommer hjem til RBK før overgangsvinduet stenger.

VENDER HJEM: Kona og barna har allerede bodd i Norge i et år. Nå gleder Per Ciljan Skjelbred seg til å komme hjem. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

Spørsmålet er hva slags forfatning han komme hjem i. I sin aller siste kamp for Hertha Berlin, mot Borussia Mönchengladbach lørdag kveld, ble han byttet inn ved pause. 21 minutter senere ble han byttet ut igjen.

– Jeg har kjent litt på en liten skade i to uker. Så trøkket jeg til litt i en duell der og kjente stivhet etterpå. Da fant jeg ut at det ikke var vits i å risikere noe mer, så da gikk jeg ut, sier han til NRK på telefon lørdag kveld.

– Du sparte deg for RBK?

– Jeg sparte meg i hvert fall til å komme hjem.

– Har vært noen trøkker

Skjelbred har vært en nøkkelspiller for Hertha etter koronaavbrekket, men hadde stått over de to siste kampene på grunn av en skade.

– Hvordan er den fysiske forfatningen du kommer hjem i?

– Det har vært en lang sesong og noen trøkker på veien, og jeg har vært småskadet i to uker. Så vi får ta en evaluering når jeg kommer hjem på hvordan stoda er. Jeg kommer jo rett fra kamp nå. Men ellers er formen fin, sier Skjelbred.

Han håper derfor haner i gang i RBK-trøya så fort som mulig. Sesongstarten til Rosenborg, og trenerbyttet denne uka, vil han ikke kommentere.

Men forventningene til comebacket på Lerkendal beskriver han slik:

– Jeg kan bare forvente at jeg kan hjelpe ungguttene, og komme med erfaringen min og det jeg har vist på banen de siste ni årene. Så vi får se. Jeg gleder meg bare til å komme hjem.

– Den beste spissen i Norge

– Tror du Børven blir klar like klar som du?

– Det vet sikkert du mer enn meg om, sier Per Ciljan Skjelbred.

Men akkurat det er det altså fortsatt ingen som vet helt sikkert. Det Odd-trener Jan Frode Nordnes vet, er at den treneren som har Børven på laget, er en heldig trener:

– Børven er unik, imponerende rett og slett. Ikke bare det at han scorer, men måten han jobber på for laget. Han viser hvilken klassespiller han er, han er den beste spissen i Norge, ferdig snakket, sier Nordnes til NRK.