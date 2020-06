Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det stod 1–1 til pause da Vålerenga dro til Skien onsdag kveld.

Men fra hvilen og ut var Dag-Eilev Fagermos tidligere toppspiss, Torgeir Børven, ustoppelig.

Da det var spilt en time, kastet seg inn på et innlegg og satt inn sitt første for kvelden. Syv minutter senere scoret Børven på straffe, før han på overtid sikret ekte hat-trick med tre mål på en omgang, uten at noen andre scoret i mellomtiden.

– Jeg vet at det blir litt prat hvis jeg ikke scorer, men jeg har gitt det jeg har i de to første kampene også, sier Børven til Eurosport.

Fire mål på tre kamper

Børven er nemlig allerede klar for Rosenborg, og skal spille for dem når kontrakten hans med Odd går ut i slutten av juli.

– Selv om jeg er klar for Rosenborg fra 1 august, skylder jeg klubben å gi alt jeg har. Det skulle bare mangle, sier Børven til NRK.

– Torgeir Børven er en goalgetter av rang. Jeg skjønner godt at andre klubber er ute etter han. Han løper og scorer tre mål i dag og det er helt fantastisk, sier Odd-trener Jan Frode Nordnes til NRK.

– Hvor mye må RBK ut med for å få Børven nå?

– Nå sitter ikke jeg ved forhandlingsbordet, men det er dialog med klubbene. Det er sportssjefen som står for det der, jeg ønsker han all lykke i fremtiden. Det fortjener han. Han har gjort en fantastisk jobb i to perioder for klubben og det skal vi hylle han for, sier treneren.

Børven har nå scoret fire mål på de tre første kampene i eliteserien.

Fagermos retur

OPPGITT: Dag-Eilev Fagermo gikk på et solid tap mot Vålerenga. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Den store snakkisen før kampen var naturligvis at Dag-Eilev Fagermo, som var Odd-trener fra 2008 til før denne sesongen, returnerte til Skagerak Arena.

Fagermo fikk absolutt ikke noen god retur til sin gamle hjemmebane. Det vil si, Vålerenga tok ledelsen allerede etter seks minutter, men derfra og ut handlet det meste om Odd.

– Det er de første 35 minuttene som er bra. Så er det slutt. Når 2–1 kommer så er vi et lag som ikke er et lag. Da blir det som det blir, sier Fagermo til TV-kanalen.

– Det er rart at vi er så svake utover i kampen, legger han til.

Fagermo forsvant for øvrig fra resten av pressen uten å gjøre flere intervjuer.