Ikke veldig synlig defensivt i første omgang, noe som er positivt for en forvarsspiller. Stødig som alltid i posisjoneringen og god i sine en mot en situasjoner. To gode offensive intitiativ som førte til hjørnespark begge gangene. Startet andreomgang mer ruskete med et par stygge brudd som også gjorde at hun kom mer på etterskudd defensivt, men heltemodig innsats helt til krampa tok henne kvarteret før slutt.