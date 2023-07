Born in the USA

Da Filippinene slo New Zealand 1–0 på tirsdag, var det mange som klødde seg i hodet. Vertene New Zealand hadde nettopp slått Norge.

Og Filippinene? De skulle egentlig ikke kunne vinne mot noen.

Den vakre øygruppen i Sørøst-Asia er med i sitt første VM. På herresiden er fotballaget nummer 135 i verden, bak Færøyene og Nord-Korea. Damelaget har heller ikke oppnådd stort, og få trodde at de skulle kunne overleve gruppen.

Men om Filippinene slår Norge søndag morgen, er de sensasjonelt videre. Selv uavgjort kan være nok.

Dette kan de klare med 18 spillere som er fra USA.

SENSASJON: Den filippinske elleveren som startet åpningskampen mot New Zealand. Foto: Andrew Cornaga / AP

Filippinenes nordlending

Amerikanerne har nemlig langt flere spillere i VM enn de 23 som faktisk spiller for USA. Totalt i turneringen har nettsiden Stars and Stripes funnet 76 amerikanske statsborgere fordelt på 14 lag. De lagene som har flest, er de samme som har rystet større nasjoner.

Jamaica, som tok poeng mot Frankrike i første kamp, har 11.

Haiti, som ga England kamp til døren, har 5.

Og Filippinene har altså 18, blant dem navn som Sarina Bolden, Alicia Barker og Sofia Harrison. De har også profiler fra Canada, Australia og Norge:

Midtbanespilleren Sara Eggesvik er født i Bodø og har spilt i begge de to første VM-kampene. Også Meryll Abrahamsen er fra Kramøy og spiller for Stabæk i Toppserien.

FRA BODØ: Sara Eggesvik (t.v.) i aksjon under Filippinenes åpningskamp mot New Zealand. Foto: MARTY MELVILLE / AFP

På papiret kan denne blandingen av nasjonaliteter virke som en kuriositet. Men Filippinene gjenspeiler en trend som har vart så lenge fotball-VM er blitt spilt.

Og det er gode grunner til at så mange av dem kommer fra USA.

Blatters mareritt

Det har lenge vært lov for spillere å representere andre land enn fødelandet, så lenge de har klare forbindelser til det landet. Allerede i tidenes første VM for herrer, i 1930, var fem prosent av spillerne født i andre land enn det de spilte for, ifølge nettsiden Vox.

Fire år senere hentet Italia en gruppe argentinske spillere med italienske røtter – og ble verdensmestere.

Noen har tatt det for langt. I 2004 prøvde Qatar å få tak i brasilianerne Aílton, Dedé og Leandro, før FIFA satte foten ned. Daværende president Sepp Blatter fryktet en «farse» hvor stjerner fra Brasil fylte opp landslag verden rundt.

PRØVDE SEG: Dédé, Ailton og Leandro ville alle representere Qatar, selv om de var brasilianere. Foto: MICHAEL SOHN/JOERG SARBACH / AP

Med 215 millioner innbyggere er Brasil herrefotballens stormakt. Om landslag kunne hente flinke brasilianere, tenkte Blatter, ville hele prinsippet bak VM forsvinne.

Det er flere grunner til at dette ikke har skjedd med Brasil. FIFAs regler sier at spillere må ha en klar forbindelse til landet de representerer, for eksempel via foreldre eller besteforeldre som er født der. Dette er tilfellet med alle de amerikanske statsborgerne til Filippinene.

I praksis betyr dette at spillere stort sett beveger seg mellom land som har historiske og kulturelle bånd. For brasilianere betyr dette gjerne land som Portugal, Angola og Mosambik, som alle har portugisisk som førstespråk, og bare Portugal er en stormakt innen fotballen.

Men det er én nasjon som har sterke bånd til veldig mange land med sterk fotballkultur. Og det er Frankrike.

Mirakelet Marokko

Opp gjennom historien har en rekke stjerner krysset grensene mellom Frankrike og land i Nord- og Vest-Afrika, som før var franske kolonier. Noen ble født i Afrika, men har flyttet til Frankrike og representert det franske landslaget.

Stadig flere har gått motsatt vei. De er født og oppvokst i Frankrike, og velger så å spille for hjemlandet til foreldrene eller besteforeldrene.

SKEPTISK: Sepp Blatter, tidligere FIFA-president. Foto: Walter Bieri / AP

I VM i fjor spilte 16,5 prosent for andre land enn fødelandet, ifølge Vox. Blant de fem afrikanske landene som deltok – Marokko, Senegal, Tunisia, Kamerun, Ghana – utgjorde disse spillerne 42 prosent.

Marokko hadde flest, med 14. De slo ut Spania og Portugal på vei mot en råsterk plass i semifinalen.

Denne trenden har hevet nivået i VM, siden flere spillere som er litt for dårlige for de store favorittene, likevel får delta. For land som Marokko er det gull verdt å hente talenter fra land hvor fasilitetene er bedre og ressursene større. Med nesten 70 millioner innbyggere har Frankrike mange å ta av, og de er gode i fotball.

Men kan du forestille deg om Frankrike hadde 330 millioner innbyggere og var klart best i fotball?

På kvinnesiden finnes et slikt land, og det heter USA.

Amerikansk inspirasjon

USA er for kvinnefotball det Brasil er for herrefotball: Et land som er langt større enn sine fremste rivaler, med en base spillere som er enormt bred og god.

I USA er mye av grunnen en lov fra 1972, som sier at om institusjoner som driver med utdannelse skal få økonomisk støtte fra staten, må de gi kvinner og menn like rettigheter til å drive med idrett. Dette har fylt skoler og universiteter med jenter som spiller fotball.

Med verdens tredje høyeste innbyggertall og strålende fasiliteter har USA produsert flere gode spillere enn noen andre. De har vunnet fire av åtte VM.

MERITTERTE: USAs kvinnelandslag, her med troféet etter triumfen i forrige VM. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Brasil har fem VM på herresiden. Men sammenlignet med Brasil har USA flere innvandrere fra alle verdens hjørner.

Mange amerikanske jenter har vokst opp med utenlandske foreldre, og blitt del av den sterke fotballkulturen USA har på kvinnesiden. Legger man til at VM for kvinner er blitt utvidet fra 24 til 32 lag, får man en gruppe nasjoner som har store ambisjoner, men få gode, hjemlige spillere.

Dette fører oss tilbake til Filippinene.

Med Filippinene i hjertet

I 2012 begynte landets fotballforbund å leite etter spillere andre steder som kunne representer dem. De begynte med USA, ikke bare fordi landet har mer talent enn noen andre, men fordi Filippinene var en amerikansk koloni fra 1898 til 1946.

Utenom å gi Filippinene basketball, landets klart mest populære sport, har denne perioden ført mange innvandrere fra Sørøst-Asia til USA. Flere spillere har vokst opp i amerikanske hjem med filippinsk språk, mat og kultur.

Så har de takket ja til å spille for sitt «andre» hjemland.

Aldri har et lag i VM bestått av så mange spillere som er født et annet sted. «Amerikanske» Filippinene kan virke som Blatters mareritt, men de har ikke håndplukket spisser fra Brasil. Alle har en klar forbindelse til landet, inkludert Sara Eggesvik, som har filippinsk mor.

LANDSLAGSTRENER: Filippinenes Alen Stajcic. Foto: NHAC NGUYEN / AFP

Lagets australske trener, Alen Stajcic, sier at det ikke betyr noe hvor spillerne er født, så lenge de har Filippinene «i hjertet og blodet».

Det har han rett i, og ettersom FIFA stadig utvider VM, vil flere slike lag dukket opp både på dame- og herresiden. Suksessen til Marokko og Filippinene har vist oss at de kan være entusiastiske, samkjørte og høyst motiverte til å skrive historie.

Ofte er de også bedre enn man skulle tro.