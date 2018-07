Fuglsang vurderer å droppe Vueltaen

En 12.-plass i sammendraget i Tour de France var under forventningene til Jakob Fuglsang. Nå vurderer han å droppe Vuelta a España, som han skulle kjøre for å forberede seg til VM. Det melder NTB. – For øyeblikket er det et åpent spørsmål, sier han.