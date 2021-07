Borch raskest av samtlige

Roer Kjetil Borch (31) hadde ingen problemer med å ta seg videre til kvartfinale i forsøksheatet i singlesculler i Tokyo. Han var best av samtlige i seks heat da han rodde inn til tiden 6.54 i første heat. Det er omtrent et halvt minutt fra verdensrekorden.

Borch vant med hele fem sekunder foran greske Stefano Ntouskos, som var nest best av samtlige. De to var ikke i samme heat. I Borch sitt eget heat vant han med over ni sekunder til nummer to.

– Planen var å vinne og kjøre en god gjennomkjøring med belastning på hjerte og lunger. Det ble ikke noe sluttspurt og jeg har mer å gå på, sier Borch til NRK.

– Var det noe som ikke gikk etter planen?

– Nei, egentlig ikke.

– Perfekt OL-start da?

– Det er en helt grei OL-start, sier Borch.

– Kjetil kunne ha tatt det enda mer med ro og likevel vunnet det her, supplerer landslagstrener Johan Flodin.