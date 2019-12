Bør Haaland egentlig velge United?

Da Erling Braut Haaland skulle forlate Molde i 2018, gjorde han et sjakktrekk av et karrierevalg: Han sa nei til den største klubben som ønsket ham.

Mange jaktet jærbuen da han i fjor vraket de italienske mesterne Juventus til fordel for østerrikske Salzburg. Nå er spissen blitt Europas mest ettertraktede spiller.

Blant de mange som jakter 19-åringen, finner vi Juventus og Manchester United. Begge ville vært en drøm for Haaland.

Men mye tyder på at han bør vrake dem begge.

Ønskes i januar

En slik avgjørelse kan høres rar ut for en spiss som virker klar for det meste. Haaland har scoret 28 mål på 22 kamper for Salzburg denne sesongen, inkludert åtte i gruppespillet i mesterligaen, fotballens gjeveste klubbturnering.

Så bra har Haaland levert, at storklubber vil kjøpe ham i januar, når overgangsvinduet åpner.

Ifølge ulike aviser samt den anerkjente journalisten Fabrizio Romano skal fire lag ha lagt inn bud på Haaland: United, Juventus, RB Leipzig og Borussia Dortmund.

Ifølge VG skal Solskjær ha truffet Haaland i Salzburg. Selv har Haaland besøkt Dortmund og Leipzig.

Det viktigste kriteriet for Haaland skal være garantert spilletid.

Vil han få det i United?

Dårlig timing

Kanskje. Uniteds spiss er Anthony Martial, som kan brukes som kant. De har også det 18-årige akademiproduktet Mason Greenwood, men Haaland er et større talent.

Om spilletid garanteres, vil United fremstå som attraktiv. Det er en av verdens største klubber, med 75 000 tilskuere på hver hjemmekamp. Hver spiller som drar dit, får umiddelbart en større internasjonal profil.

United betaler dessuten de høyeste lønningene i England.

Haaland kjenner Solskjær, som trente ham i Molde. Haaland vil spille i Premier League, slik faren, Alf-Inge, gjorde med Nottingham Forest, Leeds og Manchester City.

Slik sett virker United ideell. Men timingen er det verre med.

Stort press

For Haaland er 19 år, en alder hvor utvikling fortsatt er viktigst. I fjor valgte han Salzburg fordi det var en smart klubb som ville gi ham spilletid og som var kjent for å produsere talenter.

Haaland har siden tatt enorme steg. Om han forlater Salzburg, er det fordi han er blitt for god for den østerrikske ligaen, men personlig utvikling kommer fortsatt først.

Og er United den beste klubben for det?

STOR KONKURRANSE: Haalands viktigste kriterium skal være garantert spilletid i sin fremtidige klubb. I Manchester United er konkurransen om plassene beinhard. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Presset i United er enormt. Salzburg har avslått enhver forespørsel om intervju for å skjerme Haaland. I United vil han granskes av en nådeløs presse og en global fanbase som United i 2013 hevdet var på 659 millioner.

Utover det legges mye i at Haaland kjenner Solskjær. Men kan Haalands utvikling akselereres ved å få nye impulser av en trener han ikke kjenner?

Rikest, men ikke best

Det kan også stilles spørsmål om Uniteds sportslige kompetanse. Salzburg er en av Europas smarteste klubber med hensyn til å forvalte sine ressurser.

United har lenge fremstått som en av de dummeste.

Siden 2013, da trenerlegenden Sir Alex Ferguson ga seg og bankmannen Ed Woodward ble daglig leder, har United vært Englands rikeste klubb, uten å være i nærheten av å vinne verken ligaen eller mesterligaen.

Journalister har anklaget United for å sette kommersielle interesser foran sportslige resultater. Midtbanespilleren Ander Herrera, som forlot United i sommer, har sagt at han ønsket en klubb hvor fotballen var det aller viktigste.

Uniteds eiere, den amerikanske Glazer-familien, driver klubben for å tjene så mye penger som mulig.

MEKTIGE: Ed Woodward og Avram Glazer. Foto: Carl Recine / Reuters

Enkelte aviser har påpekt at Haalands agent, Mino Raiola, har tatt klienter til United før, blant dem Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan. Men Raiola jobber nå med å få Pogba bort fra United.

Og Raiola vet at gapet mellom ligaene i England og Østerrike er stort. Hvorfor ta et risikabelt byks når man har tid til å ta et steg om gangen?

Kan gjøre som Keïta

Tålmodighet har hjulpet flere talenter før. Martin Ødegaard dro til Real Madrid som 16-åring i 2015, men har fått sine gjennombrudd på lån i andre lag, og herjer nå i Real Sociedad, som er et par hakk mindre enn de største klubbene i Spania.

Flere av talentene som har spilt i Salzburg, har vært innom en mellomstor klubb i etterkant.

De to største av dem er playmakeren Kaby Keïta og vingen Sadio Mané, som begge er i Liverpool. Keïta var innom Leipzig, mens Mané spilte i Southampton.

PLAYMAKER: Kaby Keïta. Foto: Michael Sohn / Michael Sohn

Et unntak er den japanske angriperen Takumi Minamino, som nylig dro rett fra Salzburg til Liverpool, men han blir snart 25 år og er nesten ferdigutviklet. Haaland er 19.

Skal Haaland gå i fotsporene til disse spillerne, bør han vrake både United og Juventus. Og da står han igjen med to klubber: Leipzig og Dortmund.

Fordelen med Leipzig

Leipzig produserer mange talenter. De spiller offensiv fotball og har en av verdens største trenertalenter i Julian Nagelsmann, som kun er 32 år.

Men den største fordelen med Leipzig for Haaland, er at de eies av Red Bull.

Red Bull eier både Leipzig og Salzburg. De gir sine lag store ressurser, men driver dem også på smart vis, både ved å ansette flinke folk samt å utvikle et globalt speidernettverk som fanger opp de største talentene.

De kjøpte Leipzig i 2009, da laget var i tysk femtedivisjon. Nå leder Leipzig toppserien.

FORMSTERKE: Red Bull Leipzigs høye press og intensive angrepsspill har ført dem til topps i Bundesligaen. Foto: ANNEGRET HILSE / Reuters

Den respekterte sportsdirektøren Ralf Rangnick har stått bak den sportslige strategien til både Leipzig og Salzburg. Derfor har lagene den samme spillestilen: høyt press og intensivt angrepsspill.

Siden begge lag bruker samme stil, kan Red Bull flytte spillere og trenere mellom dem uten at de trenger stort med tid til å tilpasse seg. De siste fem årene har 14 spillere gått fra Salzburg til Leipzig, ifølge Transfermarkt.

Salzburgs trener, Jesse Marsch, har vært assistenttrener i Leipzig.

Siden Haaland trives i Salzburg, er sjansene store for at han også vil slå til i Leipzig.

Ledig plass i Dortmund

Dortmund fremstår som et annet godt valg. De eies ikke av Red Bull, men de spiller offensiv fotball, drives smart og har en mektig stadion med en lidenskapelig fanbase.

Og ikke minst: De utvikler unge spillere.

De siste årene har Dortmund vært et springbrett for angripere som Christian Pulisic, Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang.

Nå har de Jadon Sancho, 19-åringen som ikke fikk spille i Manchester City, men som har blitt en av verdens mest ettertraktede vinger.

Noe annet gunstig med Dortmund er at de mangler en skadefri toppspiss. Haaland vil kunne gå rett inn på laget, med en kreativ midtbane like bak seg.

Slike faktorer tilsier at Leipzig og Dortmund er de to beste valgene.

Dagen Haaland skriver under for et engelsk storlag, vil nok komme en gang uansett.