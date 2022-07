Boniface-dobbel senket Aalesund

Annemiek van Vleuten dominerte i fjellene – syklet inn til gul trøye

Annemiek van Vleuten (Movistar) var best på den sjuende etappen i Tour de France for kvinner og tok over den gule trøya før søndagens siste etappe.

Nederlenderen var sterkest på fjelletappen og syklet alene i mål etter 128 kilometer fra Sélestat til Le Markstein Fellering. Hun lå i et solobrudd i den siste halvdelen av etappen.

Triumfen førte dermed til at Movistar-rytteren tok over den gule trøya fra landskvinnen Marianne Vos (Jumbo-Visma). Sistnevnte ledet med ett minutt og 28 sekunder til van Vleuten før lørdagens etappe.

Kvinnetouren avsluttes søndag med den åttende og siste etappen. Da skal syklistene ut i nok en fjelletappe da kraftanstrengelsen La Planche des Belles Filles venter. (NTB)