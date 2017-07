Bolt vant VM-generalprøven med årsbeste

Bolt hang som vanlig litt etter ut fra start, men så kom jamaicaneren seilende forbi konkurrentene.

Seks løpere på startstreken hadde bedre tid i år, men ingen klarte å slå Bolts 9,95.

Dermed vant han sitt aller siste Diamond League-stevne, som var hans siste test før karrieren avsluttes med VM i august.

Amerikanske Isiah Young var nærmest med 9,98.

– Et fantom

Bolt har kun to ganger tidligere vært på startstreken på 100 meter i år.

Han vant begge løpene, men tidene var beskjedne for verdens raskeste mann. Han løp 10,03 på hjemmebane i Kingston og 10,06 i tsjekkiske Ostrava.

Samtidig har Andre De Grasse og Christian Coleman vært i en helt annen klasse.

– Han er et fantom når det kommer til mesterskap. Det har han potensial til å bli i år også, konstaterer NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter Monaco-løpet.

For selv om 9,98 er langt unna VM-gull om drøye to uker, viser Bolt at formkurven er stigende.

Skadeplaget

Men tvilen rundt Bolt kommer ikke bare av motstanden fra De Grasse og Coleman.

30-åringen har nemlig slitt med ryggen de siste ukene, og VM-oppladningen har vært langt fra ideell.

– Jeg har vært hos legen, og han har jobbet med ryggen min. Ryggen har alltid vært en utfordring. Det stoppet meg egentlig ikke fra å trene, men det gjorde det litt vanskeligere. Jeg har forbedret meg mye. Det er ikke perfekt, men det skal gå bra, sa Bolt etter 10,06 i Ostrava, ifølge Daily Telegraph.

Nå har han i alle fall kuttet 11 hundredeler før karrierepunktumet settes i London.

Hans vanvittige verdensrekord på 9,58 (2009) har lenge vært utenfor rekkevidde, men Bolt vil naturligvis avslutte med seier og VM-gull.

Det vil i tilfelle bli hans fjerde på 100 meter – og hans 12. totalt.

NRK oppdaterer saken.