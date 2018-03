Bolt tror Norge blir stormakt: – Dere kan bli store i fremtiden

NRK møter jamaicaneren i Dortmund, hvor han denne uken har trent med fotballaget med samme navn. Tidenes beste sprinter har nemlig lyst til å bli fotballspiller nå.

31-åringen har imidlertid fortsatt god kontroll over det som rører seg i friidretten, og han har fått med seg den norske fremgangen.

– De unge har kommet seg opp, og jeg vet at dere har en 1500-løper som gjør det veldig bra, sier Bolt, uten å utdype hvem av Ingebrigtsen-brødrene han tenker på.

Tror Warholm kan forsvare tittelen

Friidrettslegenden glemmer heller ikke Karsten Warholms VM-gull i fjor. Da var Bolt tilskuer.

– Dere overrasket verden da dere vant VM i hekkeløp. Dere viser stor fremgang og viser at dere kan bli store i fremtiden, sier Bolt.

HISTORISK ØYEBLIKK: Karsten Warholm etter at han sikret VM-gullet på 400-meter hekk. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

– Du så Warholm på 400-meter hekk under VM?

– Ja, han overrasket meg. Han gikk ut der og var veldig bestemt. Han ga alt, og det er nøkkelen. Det å fokusere og aldri gi opp, det er viktig. Jeg er sikker på at i den kommende sesongen vil han fortsette å forbedre seg selv.

– Kan han forsvare tittelen tror du?

– Ja, han er ung. Hvis han er fokusert og trener hardt, noe jeg kan se at han gjør, så er det ikke noe tvil om at han vil forsvare tittelen, svarer legenden.

Trikser med appelsin

Bolt er i det lekne hjørnet i møte med NRK. Han smiler og har det sedvanlige glimtet i øyet, og han prøver seg til og med på litt appelsintriksing for å glede det norske publikummet.

– Dette er veldig rart, sier han lattermildt etter å ha fått høre om John Carew og Zlatan Ibrahimovic' «appelsinkrig».

31-åringen har lagt bak seg en fantastisk friidrettskarriere, men erkjenner at den siste sesongen hovedsakelig var for fansen.

– De ville at jeg skulle komme tilbake og gi de et show. Jeg vant ikke mitt siste løp, men det gjorde ikke Muhammad Ali heller, men han er fortsatt den beste, konkluderer Bolt, som nå prioriterer fotball for all penga.

APPELSINTRIKSING: Se Usain Bolt leke seg med en appelsin til ære for det norske publikum. Du trenger javascript for å se video. APPELSINTRIKSING: Se Usain Bolt leke seg med en appelsin til ære for det norske publikum.

Scoret med hodet

Fotballklubben Borussia Dortmund og Usain Bolt har samme sponsor, og Bolt har lenge hatt en stående invitasjon å komme til Tyskland for å delta på noen treningsøkter.

Denne uka dukket han opp på feltet, viste seg fram med en frekk scoring med hodet, og showet foran de mange journalistene som hadde møtt opp. 31-åringen hevder at han oppriktig sikter mot å spille i en av verdens største ligaer, men først skal han være klar til en veldedighetskamp 10. juni på Old Trafford.