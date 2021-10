Det er svært sjelden man hører Karsten Warholm snakke om skader. Det samme gjaldt Usain Bolt da han var aktiv. Grunnen er den samme.

– Jeg prøver å holde det hemmelig så lenge jeg kan, og bare fikse det. For det er det man gjør når man får problemer, man prøver å fikse dem, sier Warholm.

– Som utøver prøver du å unngå at skaden din blir kjent, alltid. Når du ser utøvere si «å, jeg er skadet», så sier de på en måte at om du ikke løper fort, så.... begynner verdens raskeste mann.

– Ja, unnskyldninger, følger nordmannen opp.

NRK, som eneste medie, møtte nylig de to friidrettsstjernene i forbindelse med et Puma-arrangement i Tyskland. Skader var ett av mange temaer.

– Usain hadde noen skader, men det stoppet ham nesten aldri. Han var alltid der på startstreken i mesterskap, og det var det handlet om, understreker Warholm

– Jeg personlig bruker aldri unnskyldninger, sier Bolt.

Ble bedt om å droppe VM

35-åringen tok seks individuelle OL-gull, i tre OL på rad. Han la opp etter VM i London i 2017, og det skulle vise seg å bli en dramatisk og smertefull avslutning for springkongen. Noe han var blitt advart mot.

– Legen min sa at jeg ikke skulle dra til London det siste året mitt. Hvert år før et mesterskap dro jeg til Müller-Wohlfahrt (Dr. Hans Wilhelm, journ.anm.) fordi han sjekket kroppen min, og han ville si «du er klar, det går bra». Den siste sesongen sa han: «Ikke dra. Hvis du drar til VM, blir du skadet». Men jeg var sånn: Jeg må dra til VM. Jeg kan ikke si til folk at legen min sa dette, avslører Bolt, og fortsetter:

– Jeg skal dra dit og konkurrere, jeg skal ikke lete etter en unnskyldning og fortelle folk det eller det og undergrave noens jobb. Hvis jeg står på startstreken, er jeg der av en grunn. Hvis du ikke stoler på deg selv, ikke dra.

TOK BRONSE: Med en ryggskade, avsluttet Usain Bolt karrieren med VM-bronse på 100 meter i 2017. Foto: Martin Meissner / AP

Det var ryggen Bolt hadde slitt med før mesterskapet, som i mange år før, og det ble «bare» bronse på 100-meteren. Han kom seg igjennom kvalifiseringen på 4 x 100 meter stafett, men i finalen falt han plutselig om på den ene langsiden. I ettertid viste bildene en strekkskade i hamstringen.

– Jeg angrer ikke på noe. Jeg gjorde det for fansen. Alle ville se meg en siste gang i London, og alle ba meg om å dra, sier han, om det som ble siste mesterskapsløp for legenden – med Warholm på tribunen.

– Kanskje det var slik det var ment at friidrettshistorien min skulle ende, legger han til.

SLUTTEN: Usain Bolt liggende på banen etter at han falt på 4 x 100 meter stafett i London-VM i 2017. Foto: Tim Ireland / AP

– Folk tror jeg ikke har skader

Ryggplagene har han fortsatt med seg. De er synlige når han deltar i konkurranser med Warholm og utvalgte Puma-ansatte.

Warholm har foreløpig vært heldig når det kommer til store skader, men avslørte overfor NRK i fjor at han hadde trøblet med en skade i skinnbenet i starten av sesongen.

– Folk tror jeg ikke har skader, men selvfølgelig har jeg det. Fart dreper, og jo raskere du er, jo mer trøbbel får du, sier Warholm.

HOLDT DET SKJULT: Få visste at Karsten Warholm trøblet med en leggskade i fjor vår. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Og jo eldre du blir, jo tøffere blir det, og du får flere skader, sier Bolt seg enig i.

Og om det skulle dukke opp flere problemer for Warholm, har jamaikaneren et klart råd med på veien.

– Å ta tiden til hjelp. Noe av det viktigste er å stole på prosessen. Mange ganger har jeg sett utøvere som får panikk og prøver så hardt å komme tilbake, og så gjør de det bare verre.