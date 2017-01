Usain Bolt (30) må levere tilbake OL-gullet han og lagkameratene tok på stafetten i OL i Beijing 2008.

Det besluttet IOC onsdag. Grunnen er at lagkameraten Nesta Carters har testet positivt på det forbudte stoffet Methylhexaneamine.

Carter løp førsteetappen på laget som bestod av Michael Frater og Asafa Powell i tillegg til Bolt.

– Det jamaicanske laget er diskvalifisert og alle medaljer, pins og tilhørende diplomer er trukket tilbake og må returneres, skriver IOC i en pressemelding.

– Knallhardt, men riktig

Allerede i 2016 ble det klart at Carter stod på listen over 31 utøvere som skulle ha testet positivt. Det ble klart etter at prøven ble retestet i etterkant av OL. Også verdensrekorden de satte på distansen slettes.

RIKTIG: Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund mener straffen Usain Bolt og lagkameratene får er knallhard, men riktig. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det betyr at Bolt nå står med åtte OL-gull i karrieren. At OL-gullet ryker betyr at Bolt mister den unike trippelen. Under OL i Rio tok sprinteren OL-gull på 100 meter, 200 meter og på stafetten. Det samme gjorde han i London 2012 og Beijing 2008.

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, er overrasket og synes det er synd at Bolt mister OL-gullet.

– Det er knallhardt, men samtidig er det en helt riktig avgjørelse. Det er utrolig synd for Bolt med den trippelen han har hatt, forteller Tjørhom til NRK, og utdyper:

– Det er ikke han som har gjort noe galt. Det er utrolig synd for ham. Det er han lagkameraten som er blitt tatt.

– Ikke noe problem for meg

Trinidad og Tobago er nå tilkjent gullmedaljen på stafetten, mens Japan for sølvet og Brasil bronse.

– Det er hjerteskjærende siden jeg har jobbet hardt over flere for å vinne gullmedaljer og jobbet hardt for å bli en mester, kommenterte Bolt etter at det ble kjent at han risikerte å miste OL-gullet.

– Ting skjer i livet. Når det blir bekreftet og jeg trenger å gi tilbake OL-gullet, vil jeg gjøre det. Det er ikke et problem for meg, fortsatte OL-mesteren.

Totalt er 454 dopingprøver retestet fra mesterskapet. Toppidrettssjefen synes det er betryggende for troverdigheten for sporten og tror det har en effekt.

– Forhåpentligvis kan det være forebyggende for fremtiden også at en ikke kan være sikker selv om man er gått fri fra en dopingtest. En må være ren som utøver, forteller Tjørhom.