Bolsjunov vant for andre dag på rad: – Han behersker alt

– Kan noen ta fra ham den gule trøya i år? Det er det store spørsmålet, utbrøt NRKs langrennskommentator Jann Post da russeren krysset målstreken.

– Han behersker alt. Han behersker korte løp, lange løp, klassisk og fristil. Det spiler ingen rolle, han tåler å gå mange løp, han tåler mye trening, og er sjelden sjuk. Det kan fort være verdenscupvinneren det her, stemte NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn i.

Bolsjunov var noe heldig da han spurtslo en uoppmerksom Johannes Høsflot Klæbo på herrenes klassisk sprint, men det var ingenting heldig ved hvordan han vant 15 km søndag.

Russeren lå bak Emil Iversen innledningsvis, men fra passeringspunktet etter 6 km og til målgang var det ingen som kunne hamle opp med 21-åringen.

– Bolsjunov er virkelig fremtidens langrennsløper, og går godt teknisk på ski i dag. Han er helt klart i best form. Vi må huske på at han har gått et tøft sprintrenn i går, vært gjennom pressekonferanser og mye. Han har fått minst hvile av alle, og likevel vinner han med nesten 20 sekunder i dag. Det er imponerende, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Iversen om sin overmann: – Ikke noe å gjøre med ham

Bolsjunovs nærmeste utfordrer, Emil Iversen, endte til slutt 19.5 sekunder bak russeren.

– Det er moro å ha Emil Iversen tilbake i dette humøret. Han sprudler igjen nå, Emil, sa Bjørn da Iversen gikk i mål.

– Nok et bra skirenn, nok en bra prestasjon. Jeg er veldig fornøyd. Jeg gidder ikke å legge igjen noen sekunder i starten, så jeg trøkket bare til, og det er de sekundene jeg slår resten med til slutt, sier Iversen til NRK.

– Han er veldig, veldig god. Han har nesten ingen svakheter. 20 sekunder opp til ham er et bra skirenn, sier Iversen om Boljsunov.

Klæbo: – Ligner på sesongstarten min i fjor

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer ni, og var med det en av fem nordmenn som endte blant de ti beste. Når han ser det Bolsjunov har prestert denne helgen, trekker forrige sesongs verdenscupvinner sammenlagt paralleller til sin egen sesong i fjor.

– Det ser ut som han er i fryktelig godt slag og går fort her. Jeg vet ikke hvordan det ligger an ute i løypa nå, men jeg regner med at han leder, han ledet i alle fall når jeg så sist. Han går fryktelig fort, sa Klæbo etter målgang.

– Det er klart, det Bulsjonov holder på med her i dag, det er brutalt, sier Klæbo om sesongåpningen til russeren.