Bolsjunov trøblete halvår: Ulykke, tanntrøbbel og frustrerte russiske sjefer

– Jeg er veldig fornøyd med å være tilbake, sier 24-åringen (25 år 31. desember) til NRK.

– Det var det viktigste løpet for ham hittil denne vinteren. Derfor var det viktig for ham å få til et godt løp i høyden, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Kun slått av Niskanen

For onsdag fikk han trolig svarene han ønsket. Tour de Ski-programmet vartet opp med en siste test på OL-øvelsen 15 kilometer klassisk.

Etter noen svært trøblete uker var plutselig Bolsjunov tilbake der de fleste er vant til å se ham: På pallen. Det skilte snaue 20 sekunder opp til seierherre Iivo Niskanen og fem sekunder ned til Pål Golberg på tredjeplass.

Snakker ikke med noen etter svake resultater

FØLGER RUSSISK LANGRENN TETT: Andrej Romanov, her fra pressesenteret i Lenzerheide onsdag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Smilet var tilbake. I sterk kontrast til den første tour-etappen. I Lenzerheide på tirsdag røk Bolsjunov ut av kvartfinalen på sprinten. Han tok på seg skiene i pressesonen og gikk pent og pyntelig forbi alle medier.

– Etter dårlige resultater så vil han gå for seg selv og analysere løpet. Etter dårligere resultater snakker han ikke med russisk eller utenlandsk presse. Men nå er han avslappet og smiler endelig, sier reporter Andrej Romanov, som følger den russiske langrennsstjernen tett for TV-kanalen Match.

– Dårligere grunnlag

OPPTUREN: Iivo Niskanen (midten), flankert av Aleksandr Bolsjunov og Pål Golberg etter onsdagens 15 kilometer klassisk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Oppturen onsdag kommer etter mange uker med motgang.

Om det har noe med de lange skadeavbrekkene gjennom sesongoppkjøringen er uvisst.

Men listen er lang.

Derfor er ikke NRK-ekspert Bjørn i tvil:

– Han har et dårligere treningsgrunnlag til denne sesongen.

Trøbbel hver måned

Bolsjunovs problematiske oppladning startet med en sykkelulykke på våren. Da han returnerte til normal trening, fikk han trøbbel med akillesen. Først i den ene foten, så i den andre.

Store deler av mai, juni og juli passerte uten at 24-åringen kunne yte maksimalt. Bolsjunov har i avisen Championat kalt det sin tøffeste sesongoppkjøring noensinne.

– Hver gang jeg nærmet meg å kunne trene for fullt, oppstod det problemer. Bokstavelig talt hver måned.

GA ALT: Aleksandr Bolsjunov, her under 15 kilometeren i Lenzerheide onsdag. Foto: Peter Schneider / AP

– Vet ikke hva jeg kan forvente

Midtveis i september måtte Bolsjunov opereres etter å ha slitt med tannpine. Inngrepet som skulle holde ham borte fra hard trening i 10-12 dager var mislykket.

Snaut en måned senere måtte han gjennom en ny operasjon i overkjeven med påfølgende hviletid.

– Jeg har trent dårlig i år, så jeg vet ikke hva jeg kan forvente, sa Bolsjunov.

«Ikke still på start»

Selv om det ble pallplass under verdenscupåpningen i Ruka den siste helgen i november, har desember blitt tyngre.

På Lillehammer var han et stykke bak overlegne Simen Hegstad Krüger på distanserennet.

Bolsjunov reiste videre til Davos. Der var han småsyk. Det ble spørsmål om hvorvidt han skulle gå 15 kilometeren som Simen Hegstad Krüger senere vant overlegent.

Andrej Romanov i Match TV forteller at Bolsjunovs trener, Jurij Borodavko, og skipresident Jelena Välbe ville ha et ord med i laget.

– De sa «Aleksandr, vær så snill, ikke still på start. Hvil deg litt. Slapp av». Men Bolsjunov tenker i nuet, han vil konkurrere hele tiden. Han lytter først og fremst til seg selv. Han følte han måtte gå, sier Romanov.

– Hun var ikke fornøyd

RUSSISK TRENER: Egor Sorin, her i pressesonen under årets Tour de Ski. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Egor Sorin er en av få engelsktalende trenere og ledere i det russiske forbundet.

– Det var hans avgjørelse å stille på start i det rennet. Det var for treningens skyld. Men det var kanskje ikke en god avgjørelse. Men han fikk heldigvis ikke noen problemer med formen etter det.

– Hva sa Välbe til at han stilte på distansen i Davos?

– Hun var ikke fornøyd, sier Sorin.

På NRKs spørsmål om hvorfor han gikk konkurranser selv om han ble rådet til det motsatte, svarer Bolsjunov kort og enkelt:

– Jeg ville ha et bra resultat, men lyktes ikke.

– Aldri vært avskrevet

Bolsjunov gjorde slik han pleier: Konkurrerte enda mer. Han reiste rett videre til verdenscupen i Dresden. På showsprinten der røk han igjen ut av en sprintprolog.

STORE STJERNER: Johannes Høsflot Klæbo, her med Bolsjunov i bakgrunnen under verdenscupen i Ruka i november. Foto: Torstein Bøe / NTB

Da han leverte nok en svak sprint på Tour de Skis første dag var det ikke lett å bli klok på hvor han stod.

Men så slo han altså til. Akkurat da han trengte det som mest.

– Han har aldri vært avskrevet. Han er nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Han har hatt en trå start, men han er oppe der, og han viser at han er en god skiløper, sier Johannes Høsflot Klæbo.

PS: Torsdag er det hviledag for Bolsjunov og Klæbo, men Tour de Ski fortsetter med en 10 og 15 kilometer fellesstart i fristil fredag. Den følger du på NRK radio fra klokken 12:55.