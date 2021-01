– Angrer du? spør NRK.

– Selvfølgelig. Jeg forstår at det ikke var riktig å gjøre det jeg gjorde etter målgang. Jeg angrer på handlingen og jeg vil ikke gjøre det igjen i framtiden, sier Bolsjunov til NRK.

Den kanskje største stjernen av de alle i internasjonal herrelangrenn tok seg en nær to timers lang økt på Lugnet Skistadion i Falun tirsdag. Han gikk stort sett for seg selv ute i både tur- og konkurranseløyper i seks-syv minusgrader og strålende solskinn.

Knallhardt kritisert

To dager har gått siden han søndag formiddag slo etter finske Joni Mäki med staven i en intens spurtduell på oppløpet på herrestafetten.

Enda verre var det som bare blir omtalt som en «kroppstakling» i målområdet like etter.

Det førte til unison fordømmelse fra langrennsmiljøet og naturligvis det norske. Bolsjunov forklarte seg for juryen, men gikk aldri gjennom pressesonen etter rennet.

Det russiske forbundet publiserte mandag kveld en beklagelse, men Bolsjunov har hatt til gode å snakke om hendelsen. Han har takket nei til samtlige medieforespørsler siden. Også russiske.

Men etter trening tirsdag sier han noe motvillig ja til seks-syv spørsmål før han skal haste videre mot hotellet.

– Ikke «fair game»

Han står ved siden av den russiske treneren Egor Sorin som for anledningen fungerer som tolk.

Bolsjunov forteller dette når NRK spør om hva han tenkte både under oppløpet og da han så TV-bildene etterpå.

KRAFTIG IRRITERT: Aleksandr Bolsjunov her fra søndagens herrestafett i Lahti. Foto: Markku Ulander / AP

– Da jeg krysset streken, ville jeg snakke med Mäki om hva som skjedde før målgang og hvorfor han gjorde det han gjorde. Skiene var veldig raske, og da jeg prøvde å stoppe var bindingen brukket. Det var ikke meningen å kjøre på ham, jeg ville bare snakke med ham.

– Jeg så hva som skjedde før målgang, og jeg syns ikke Mäki spilte «fair game». Han blokket meg med vilje, det er ikke fair. Det synes jeg fortsatt.

– Er du enig i at du ble diskvalifisert?

– Det er en avgjørelse fra juryen som jeg er enig i. Jeg agerte feil etter målgang, men på den andre siden forstår jeg ikke hvorfor finnen ikke ble diskvalifisert for det han gjorde før målgang.

Bolsjunov hevder han ikke har fått med seg at andre utøvere har kritistert ham knallhardt, samt allroundtrener Eirik Myhr Nossum har uttalt at «det er langrenn vi driver med og ikke kampsport».

– Jeg leser ikke kommentarene til andre folk. Jeg vet hvordan jeg opplevde det selv, og står fast ved det jeg føler. Jeg vil ikke vite hva andre mener og sier.

TOK SEG TID: Her forsvinner Bolsjunov bort fra stadion. Foto: MIKAL EMIL AASERUD / NRK

Deretter fikk Bolsjunov nok. 24-åringen satte seg rett inn i en ventende minibuss med trener Jurij Borodavko og forsvant ut av stadionområdet.

Hadde blitt suspendert i Norge

Allroundtrener Nossum var også på plass under de norske damene og herrenes trening i Falun tirsdag. Han synes det er positivt at Bolsjunov angrer seg. Han står fast ved det han har sagt: At det Bolsjunov gjorde ikke hører hjemme noe sted.

– Jeg tror ikke noen er langsinte i dette spillet. Både vi, Finland og Russland ser fram mot VM og konkurransene her i Falun. Det er greit for alle parter å legge det bak seg og håpe at vi ikke ser det på et skistadion igjen.

Nossum sier imidlertid at dersom en norsk utøver hadde gjort det samme, så hadde vedkommende aldri fått reise videre til verdenscup i Falun.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her utenfor det norske landslagets hotell i Falun. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– En slags suspensjon, rett og slett?

– Ja. Vi har ganske klare, interne kjøreregler på slike ting. Det hadde betydd en liten helg i kakebua, det.

– Er det overraskende at Bolsjunov er her da, eller?

– Jeg kjenner ikke til de interne reglene til det russiske forbundet, så det får være opp til dem, men det hadde vært vår interne sanksjon i alle fall.

PS: Verdenscupen i Falun starter med 10 og 15 kilometer intervallstart i fristil fredag. Det fortsetter med en 10 og 15 kilometer fellesstart i klassisk lørdag og avsluttes med klassisk sprint søndag.