– Det var taktikk, spesielt for dere! ropte Bolsjunov rett i kameraet til NRK, etter å ha kommet først over målstreken på den 15 kilometer lange jaktstarten i Trondheim sentrum.

Han vant dermed Toppidrettsveka sammenlagt etter en intens duell med Johannes Høsflot Klæbo som tok andreplassen. Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer tre.

Og i målområdet var Bolsjunov strålende fornøyd. Før rennet sa han til NRK at Aleksej Tsjervotkin skulle hjelpe ham underveis. Hvorvidt lagkompisen gjorde akkurat dét er vanskelig å si, men det ble i hvert fall russisk seier til slutt.

Saken fortsetter under bildet.

GOD STEMNING: I intervjusonen mellom Aleksandr Bolsjunov og tolk Max Volkov i Trondheim. Foto: Mikal Aaserud / NRK

«Dumme som brød»

At Bolsjunov tar opp det taktiske aspektet er ikke tilfeldig. Det russiske laget fikk både kritiske spørsmål og negative overskrifter for disponeringer av mannskap og hvordan de hjalp hverandre gjennom sist vinter.

Blant annet kalte Hans Christer Holund russerne for «dumme som brød» i Tour de Ski. Da Aleksandr Bolsjunov kjempet mot Klæbo om verdenscupen sammenlagt i den avsluttende touren i Canada på tampen av sesongen, stusset flere over at han ikke fikk samme hjelp som nordmannen.

– Del av evalueringen

Nå mener Bolsjunov at han slo tilbake – både med seieren og taktikken.

– Russerne har blitt kritisert i mange renn gjennom vinteren. De har vært dårligere enn Norge der. Taktikk har vært et av deres svakeste felt og jeg tror det har vært en del av evalueringen de har hatt. De tapte kanskje et par VM-gull til Norge i Seefeld på grunn av det. Nå har de tatt taktikkarbeidet på alvor inn mot neste sesong, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn, som dermed ikke er overrasket over Bolsjunovs reaksjon.

– Dette var deilig, og spesielt deilig å gjøre det på Johannes’ hjemmebane, sier 22-åringen via sin tolk, Max Volkov.

– Det betyr mye. Det er mange fans her og gode konkurranser. Det var en utrolig kamp i dag. Jeg forberedte meg på dette rennet i går kveld. For målet var å møte Johannes’ i sprintfinalen i går. Men da ødela jeg en bit på staven min. Så dette var det andre forsøket mitt, sier han veldig fornøyd.

Saken fortsetter under bildet.

SEIER: For Aleksandr Bolsjunov, som her fyker først over målstreken og blir vinner av Toppidrettsveka. Foto: Kristian Thorsen/Toppidrettsveka / NTB scanpix

Tråkket på stavene til hverandre

Klæbo oppsummerer rulleskirennet som helt greit for sin egen del. Han startet først på jaktstarten i Trondheim, men forspranget var ikke stort og han slapp tidlig resten av feltet opp til seg. Derfra og ut fulgte han og Bolsjunov hverandre som skygger underveis og lå periodevis helt i front av hovedfeltet.

Og Klæbo avslører at det skjedde ting underveis.

– Jeg var uheldig å tråkke på staven hans. Da tråkket han på min rett etterpå, sier han – og smiler.

– Bedre slag enn han sier

Det var også de to som var sprekest da det hele skulle avgjøres.

Klæbo mener det ikke var noe stort rykk Bolsjunov vartet opp med den siste kilometeren for å ta hjem seieren. Han forteller i stedet at han synes det var irriterende at russeren fikk ligge i dragsuget av en motorsykkel fra toppen av den tyngste bakken. Det gjorde ikke Klæbo og han måtte dermed slippe noen meter.

Luken på noen meter holdt helt inn til oppløpet. Der strakk Bolsjunov armen i været for seieren, mens Klæbo ristet på hodet da han rullet over målstreken til en sur andreplass.

– Selv om han sier han er i elendig form, så er han i god form når han slår oss her, sier Klæbo.

Saken fortsetter under bildet.

RISTET PÅ HODET: Johannes Høsflot Klæbo er ikke altfor fornøyd med å bli henvist til andreplass i Trondheim. Like bak staker Martin Løwstrøm Nyenget seg inn til tredjeplass. Foto: Kristian Thorsen/Toppidrettsveka / NTB scanpix

– Var det tungt at han slo deg?

– Det verste er at det ikke var så tungt. Vi er i august og jeg har fått gode svar som jeg trengte å få. Heldigvis er det tre måneder med trening igjen. Men det er ingen tvil om at han blir skummel til vinteren.

– Bolsjunov er veldig fornøyd der han står...

– Det er ikke mange som har jublet så mye som han i Toppidrettsveka. Det viser at det betyr noe. Han er i bedre slag enn det han sier. Det er artig at han trives her og vinner skirenn.

– Dårlig form

– Driver han gjøn med dere om dette med formen sin?

– Han skal få snakke seg ned så mye han vil for min del. Jeg kunne ikke brydd meg mindre. At han er i dårlig form, det er hans greie. Så får vi telle opp om tre måneder, sier Klæbo og gliser godt.

– Bolsjunov, hva slags form er du i?

– Jeg er ikke i god form.

– Nordmennene er litt uenige i det...

– Nei nei. Jeg er ikke det, sier Bolsjunov, som mandag reiser rett til Davos for et to ukers høydeopphold etter oppturen i Trøndelag denne uken.