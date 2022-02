Bolsjunov satte nordmennene på plass – vant det forkortede kaosrennet

– Du verden for en avslutning Bolsjunov har. Nå kan han defilere inn til det som skulle vært femmilsgull, utbrøt NRKs ekspert Torgeir Bjørn satt inn støtet.

For ingen kunne gjør noe med Aleksandr Bolsjunov. Før de kom inn på stadion rykket Bolsjunov ifra Simen Hegstad Krüger og Ivan Jakimusjkin. I ensom majestet på oppløpet gikk han inn til sitt tredje OL-gull.

– Det er bare å gratulere, Aleksandr Bolsjunov. Han er den store OL-kongen. Det er bare å ta av seg hatten av Bolsjunov, sier Bjørn.

SEIERSBRØL: Aleksandr Bolsjunov Foto: MARKO DJURICA / Reuters

Fredrik Aukland hiver seg på hyllesten:

– Han (Bolsjunov) er den beste i feltet. Han er den sterkeste. Hver gang det går et rykk tar han det inn. Han går teknisk godt på ski. Han rykker i bakkene. Han er god i spurt. Han er for øyeblikket verdens beste skiløper, sier NRKs ekspert.

Rett fra karantenehotell i Italia og inn til avslutningsøvelsen, klarte Krüger å ta en bronsemedalje.

– Fra korona til bronse. En unik prestasjon. Mange trodde han aldri skulle komme seg hit en gang. Så får han en medalje. Det er bare å gratulere. Enormt gjort av Krüger, sier NRKs kommentator Jann Post.

– Den reisen Kruger har hatt fra å få denne knyttneven rett i fleisen altså han ble omtalt til en av de største norske gullfavorittene til dette mesterskapet. Får den beskjeden der nede at han ikke får lov til å delta. All den usikkerheten det har vært. Han har vært alene i Seiser Alm. Bodd isolert på et rom. Det har vært så stor usikkerhet, så kommer han og tar medalje, det har faktisk hvert et eventyr, sier Aukland.

Forkortelse

Men kaoset startet allerede før start på de 28,4 km, som ble gått istedenfor 50 km.

Dramaet startet før selve rennet startet. En time før opprinnelig start ble rennet forkorta fra 50 km til 28 km, og starten forskjøvet en time. Det var mange nasjoner helt uenig i.

– Sånn som dette har utviklet seg så virker dette som en mer og mer merkelig avgjørelse at man ikke kjørte femmil eventuelt utsatte til i morgen med litt gunstigere værprognose, men det er for sent å gjøre noe med nå, sier Bjørn.

I forkant mente flere at en forkortet versjon av femmila kunne være fordel Klæbo, men rennet var ikke gammelt da nordmannen begynte å vise svakheter. Han ble hengende bakpå, ristet på hodet, og signaliserte tydelig at det ikke var hans dag. Etter hvert kastet han fra seg startnummer og tok begge stavene i den ene hånden og brøt rennet.

Byttet ski

Trolig var det heller ikke smørernes dag, for alle de norske herrene byttet ski ved første anledning, og det var flere som hadde stang ut. Hans Christer Holund bommet først på drikkestasjon, og så brakk han staven, og heller ikke der hadde han flaks med hverken tid eller sted. Til slutt måtte han ta til takke med en stav som ikke så ut til å passe.

– Vinneren Bolsjunov byttet ikke ski. Det er ikke sikkert det var noe poeng å bytte ski da på denne snøen, sier Bjørn etter løpet.

DRIKKEBOM: Hans Christer Holund klarte ikke å ta i mot drikke i starten av løpet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Aukland tror skibyttet kanskje var planlagt i forkant.

– Jeg tror fortsatt det at de har opplevd at skiene ikke var gode nok eller så har de gjort en taktisk vurdering som de har planlagt i forkant. De har sett at dette har skjedd før ved å gjøre dette bytte på første runde setter det de andre utøverne litt i offside.

Til slutt ble det for tungt for Holund. De norske håpene som var igjen var Krüger og Sjur Røthe.

På den siste runden ble det satt opp et enormt tempo av både russerne og Krüger. Røthe måtte til slutt gi slipp, og duellen ble til slutt mellom Bolsjunov, Krüger og Jakimushkin