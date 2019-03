Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er veldig glad og føler meg super. Det var en tung femmil fordi det var en tøff løype og vanskelige værforhold, sier Bolsjunov til NRK etter seieren.

22-åringen ble tidenes yngste vinner av femmila i Holmenkollen da han spurtslo Maksim Vylegzjanin.

Det var italienske Pietro Piller Cottrer som hadde rekorden som den yngste vinneren av Kollen-femmila.

For første gang siden 2008 endte ingen nordmenn på pallen i Kollen. Martin Johnsrud Sundby ble best av de norske på 6. plass.

– Jeg er ikke fornøyd med at vår beste er nummer seks, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– På forhånd var jeg usikker på hvor mye saft vi hadde igjen i beina. Jeg vet at guttene har trent sporadisk denne uken. De har vært slitne og trøtte, og det tror jeg vi ser her i dag.

– Lufta har gått litt ut av ballongen, konkluderer Nossum.

Skuffende norsk dag

Vylegzjanin, som Det internasjonale skiforbundet (FIS) fredag kunne opplyse legger opp etter femmila, satte fart ut på den siste runden.

Russerens hardkjør sprengte feltet på de siste kilometerne, og sørget for at nordmennene ikke klarte å holde følge på de siste kilometerne.

Sjur Røthe hadde så mye melkesyre i beina at han falt ved Gratishaugen.

– Jeg var utrolig sliten, sier Røthe.

– Jeg følte jeg gjorde det taktisk rett. Jeg hadde planer om å bytte etter to og fire runder eller to og fem runder. Jeg byttet etter to og lå langt fremme der i byttefeltet, og kom meg på halen ganske kjapt. Det var en enorm fordel å ha friske ski, sier han.

– Jeg var bare ikke god nok.

Tunge forhold

Ikke siden Eldar Rønning vant på tiden 2:32:27 for syv år siden, har langrennsløperne brukt lengre tid på en femmil i klassisk stil i Kollen.

Bolsjunovs vinnertid på den store manndomsprøven ble 2:23:49.