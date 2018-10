Bøkko får hjelp av verdensmesterkjæresten: – Kommer til å gå styggfort

– Det er klart vi kan hjelpe hverandre til å bli bedre. Med den fysikken hun har, så tror jeg at hvis hun får gjort litt endringer på teknikken, så kommer det til å gå styggfort, sier Lorentzen (26) til NRK om Bøkko.

Det er nettopp på teknikken det skorter for Bøkko (27), også ifølge henne selv. Hun mener at fysikken hennes tilsier at hun burde gå enda litt fortere på isen.

Men med en kjæreste som rasket med seg både OL-og VM-gull i fjorårets sesong, er hjelpen nær.

– Teknisk har jeg ekstremt mye å lære fra han, og han er veldig villig til å lære meg det. Han følger mye med på treningen min, og kommer med tilbakemeldinger, forteller Bøkko.

– Fint å være to

Når NRK møter paret legges de siste forberedelsene til årets sesongstart. I høst har de trent godt sammen.

GULL: I OL ble det både gull og sølv på Lorentzen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er barmarksting vi kan hjelpe hverandre med. Når det kommer til sykling, og å gå på isen, så blir det enten litt lett for meg eller litt tungt for henne. Men når det kommer til barmark og teknikk på isen, så kan vi hjelpe hverandre, forteller Lorentzen.

– Det er tungt å fullføre tunge barmarksøkter alene. Spesielt i hjemmeperioder, når man skal gjøre det alene. Mange skøyteøvelser er man nødt til å være to på, for man holder hverandre i stikk, eller øvelser hvor man trenger en som hjelper. Da er det fint å være to, sier Bøkko.

– Jeg føler ikke at jeg kan bidra like mye

Men Bøkko innrømmer at det er vanskelig å gi tips tilbake til kjæresten, med den merittlista han har.

SLITER TEKNISK: Hege Bøkko Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Jeg føler ikke at jeg kan bidra like mye tilbake. Det er vanskelig å gi tilbakemeldinger til en som går veldig bra teknisk, og som går mye bedre enn deg. Men jeg prøver å se litt, og heller være der som en støtte.

De siste sesongen har Lorentzen befestet sin plass helt i den ytterste verdenseliten. Bøkko har ikke vanskelig for å se hvordan han har klart det.

– Han er veldig nøye i alt han gjør. Han er flink med kosthold, han er flink med søvn, han har orden på utstyr. Han har på en måte orden på livet, forteller Bøkko før kjæresten byter ut i latter.

– Jeg har orden på utstyret, gliser Lorentzen.

– Nei, det er ikke lov å si! ler Bøkko

– Men jeg ser jo at det ikke er en tilfeldighet at han er god. Han er ekstremt dedikert, slår Bøkko fast.