Bohinen ny Stabæk-trener

Lars Bohinen blir ny trener for Stabæks fotballherrer, bekrefter 1.-divisjonsklubben på sine nettsider. 52-åringen, som var sportssjef i klubben fra 2007 til 2009, har undertegnet en kontrakt ut 2023.

Bohinen tar over etter det tirsdag ble kjent at Eirik Kjønø var ferdig som Stabæk-trener. Det skjedde etter at laget røk på tre strake tap, blant annet mot bunnlaget Stjørdals-Blink sist helg.

Bohinen var på plass på Nadderud fredag morgen og skal lede laget i søndagens kamp mot Start.

– Vi er veldig fornøyde med å få Lars på plass. Det har vært et par hektiske dager men nå er vi glade for å komme i mål, sier sportssjef Torgeir Bjarmann

Klubben holder femteplassen i 1. divisjon og har fire poeng opp til Ranheim på direkte opprykksplass.

– Det klare målet er å bedre prestasjonene. Vi kan ikke ha så sterkt fokus på kun resultater, vi må ha fokus på det som skaper resultatene: Prestasjoner, utvikling og det som skjer i hverdagen, sier Bohinen.