Superstjernen Mbappé ble hacket – publiserte flere kontroversielle innlegg

Fotballikonet Kylian Mbappés konto på nettsamfunnet X skal ha blitt hacket natt til torsdag. Ut strømmet en rekke spesielle meldinger som senere er slettet.

Den franske fotballstjernen, som spiller for spanske Real Madrid, har nesten 15 millioner følgere på X, tidligere kjent som Twitter.

Natt til torsdag sperret mange av dem opp øynene da det brått strømmet ut en rekke spesielle meldinger fra kontoen til Mbappé. Det ble raskt konkludert med at den må ha blitt hacket.

Blant innleggene som ble publisert var en nedlatende beskrivelse av argentineren Lionel Messi.

«Cristiano Ronaldo er tidenes beste fotballspiller. Denne dvergen er IKKE min goat», sto det.

Også Premier League-klubben Tottenham fikk gjennomgå, mens Manchester United ble omtalt som den beste klubben i Manchester.

I tillegg ble det lagt ut flere innlegg knyttet til Gaza-krigen, der Israel ble gitt lite hyggelig omtale.

I et av innleggene ble en falsk kryptovaluta kalt «$MBAPPE» promotert. Det skal ifølge flere medier ha ført til at enkelte brukte store penger på å kjøpe denne, for så å oppleve at verdien falt til null kort tid etterpå.

Mbappé selv har ikke omtalt det som antas å være hacking. Torsdag morgen var imidlertid alle de aktuelle innleggene slettet.

(NTB)