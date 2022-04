Bodø/Glimts anke avvist av Uefa

Bodø/Glimts anke av utestengelsen av Kjetil Knutsen fra torsdagens kamp mot Roma i serieligaen, er avvist av Uefa, opplyser det europeiske fotballforbundet i en pressemelding.

«Anken fremsatt av FK Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen er avvist. Følgelig opprettholdes vedtaket fra Uefas kontroll-, etikk- og disiplinærorgan av 11. april 2022», står det i pressemeldingen.

Uefa kunngjorde mandag at både Glimt-trener Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos suspenderes i påvente av en beslutning i disiplinærsaken som er opprettet etter bråket på Aspmyra. De to trenerne røk i tottene på hverandre etter den første kvartfinalekampen i serieligaen.

Roma har lagt all skyld på Knutsen etter hendelsen i spillertunnelen på Aspmyra, mens bodøværingene hevder at Santos må ta ansvaret for det som skjedde.

Glimt har også politianmeldt episoden. Det finnes en video av hendelsen som Uefa og også Nordland politidistrikt har sett og er i besittelse av. (NTB/NRK)