Bodø/Glimt suser videre i Europa – vant etter dramatiske sluttminutter

Amahl Pellegrino sendte Glimt-supporterne til himmels etter 39 minutter, men innbytter Zakaria Aboukhlal satte en stopper på festen i nord.

Det ville Ola Solbakken gjøre noe med, og fra straffemerket sikret han seieren på overtid.

– Jeg var trygg og rolig for at jeg skulle sette den, sier Ola Solbakken til V4 etter kampen.

Dermed leder Bodø/Glimt 2-1 før returoppgjøret i Alkmaar om en uke. Der møter Ola Solbakken opp som toppscorer med sine seks scoringer.

Slik så det ut etter at Solbakken fikset vinnermålet på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Nå synges det på Aspmyra

Kampens første sjanse var det nevnte Pellegrino som sto for. Elias Hagen sendte den fotrappe vingen forbi AZ-forsvaret, men «chippen» til Pellegrino over keeper var med for mye kraft.

Ti minutter senere og én halvtime ut i kampen var det de rødkleddes tur. Glimt bommet med offsidelinjen, og greske Pavlidis sendte ballen i stolpen alene med Nikita Haikin.

Det var altså en relativt rolig start på åttedelsfinalen i Bodø, men seks minutter før pause økte lydnivået på Aspmyra.

Alfons Sampsted ble spilt vakkert gjennom på Glimts høyreside og i boks ventet Amahl Pellegrino. Glimt-vingen fikk en enkel jobb i å sende de gulkledde i ledelsen.

JUBEL: Amahl Pellegrino feiret med Alfons Sampsted etter 1-0. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Nå synges det på Aspmyra, sa NRKs kommentator Bjarne Brandal.

Pellegrinos navn ble ropt ut gjentatte ganger fra de drøye 6000 som hadde møtt opp i Bodø.

Da lagene hadde byttet banehalvdel ga kampens første målscorer en eventyrlig mulighet til Glimt-spiss Runar Espejord. Men den tidligere Tromsø-spilleren leverte en svak avslutning, før Pellegrino satte returen over mål.

Men da Espejord misset var det bedre treffsikkerhet i andre ende. Ykinari Sugawara fant innbytter Zakaria Aboukhlal som styrte ballen inn i det lengste hjørnet.

Poengdeling så lenge ut til å bli utfallet i Bodø, men i det siste spilleminuttet ble Ulrik Saltnes felt i motstanderens boks. Dommer pekte på kritttmerke, og Solbakken var sikker som banken.

– Glimt er maks heldig, sa Viaplay-ekspert Pål Andre Helland om straffesituasjonen.

Jublende Glimt-supportere på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Markerte for fred

Før kampen markerte Bodø/Glimt for med gule T-skjorter med symbolet for fred. T-skjortene ble brukt under oppvarmingen. På baksiden sto det «PEACE» etterfulgt av:

«Forestill deg alle de personene i verden som lever et liv i fred». Teksten er fra John Lennon sin klassiker «Imagine».

Ulrik Saltnes med de gule T-skjortene for fred. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Blant dem som markerte for fred var russiske Nikita Haikin. Glimt-keeperen var ute med suspensjon i forrige hjemmekamp mot Celtic da store deler av stadion var kledd i ukrainske flagg, men i dag var han på plass og med på markeringen.

I kveld var det også flere som hadde valgt å markere sin støtte til Ukraina etter Russlands invasjon av landet.

Eventyr i Europa

Bodø/Glimt har hatt en eventyrlig reise i Europa det siste halvåret. I gruppespillet i Serieligaen var laget ubeseiret, og hadde 6-1-seieren mot Roma på hjemmebane som det store høydepunktet. Bodø/Glimt tok andreplassen i gruppen bak det italienske storlaget.

I 16-delsfinalen ventet skotske Celtic, hvor laget fra nord nok en gang slo til med knusende sifre. 3-1 på bortebane og 2-0 hjemme betydde hele 5-1 sammenlagt og videre avansement mot AZ i åttedelsfinalen.

To nordmenn startet kampen for nederlandske AZ. Tidligere Ranheim- og Djurgården-spiller Aslak Fonn Witry kledde høyrebacken, mens Håkon Evjen vendte tilbake til sin gamle hjemmebane hvor han slo gjennom som fotballspiller. Fredrik Midtsjø er ute med en hamstringskade.