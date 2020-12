Som første klubb i Norges toppdivisjon har Bodø/Glimt scoret over 100 mål i seriespillet. Samtidig ble Hugo Vetlesen tidenes yngste spiller til å nå 100 kamper i norsk eliteserie.

Dansk scoringsmaskin fikk æren

Det skjedde etter bortekampen mot Haugesund, hvor nordlendingene puttet hele fire mål borte mot Haugesund og vant 4–0.

Samtidig scoret danske Kasper Junker hat trick, og tok seg forbi Amahl Pellegrino i kampen om toppscorertittelen i Eliteserien, før Pellegrino utlignet den ledelsen på overtid for Kristiansund.

– Er det hundre mål? Fett. Det er en god prestasjon. Vi har en kamp igjen, og skal score over hundre, sier Junker til Eurosport.

AVGJØRENDE: Kasper Junker og Philip Zinckernagel har til sammen 70 målpoeng for Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Trener Kjetil Knutsen har på sin side fått med seg at de har nådd hundre mål.

– Vi har hørt mye om det, og det er en milepæl. Vi ønsker å stå for en offensiv fotball, og da vi når hundre mål har vi jo klart det. Dette er en vanvittig prestasjon, sier han til kanalen etter kampen.

– Det er fantastisk. Jeg har aldri spilt mot et så godt lag som er så gode på å time bevegelsene, sier Haugesundforsvarer Fredrik Pallesen Knudsen.

Brann scoret i 1961/62-sesongen 94 mål i Hovedserien med 16 lag, uten lag fra nettopp Nord-Norge. Den gang skulle man bytte fra en todelt serie med sluttspill som gikk i vintersesongen, til en samlet serie på sommerhalvåret, slik vi har i dag.

– Nå vil søringer legge om til nordnorsk

Tidligere ving på Bodø/Glimt og Rosenborg-laget som overkjørte resten av Norge på 90-tallet, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, sliter med finne ord for prestasjonen til klubben han startet senior-karrieren i.

– Å score over tre i snitt er en prestasjon som er nesten uvirkelig. Det er nesten uvirkelig at etter de ble seriemester banker de inn fem mot det beste laget i Norge de siste 20-30 årene. Hva er det som skjer, hvordan klarer man det her? sier han til NRK.

BØTTET INN: Tilbake på 90-tallet var «Mini» selv del av et RBK-lag som scoret nok av mål, men aldri så mange som Glimt har gjort i år. Foto: Erik Johansen / NTB

Han drar paralleller til RBK-laget han selv spilte for, hvor man var sikker på å score mer enn motstanderen uansett om de scorer først.

– Det de har gjort i Norge er bedre enn det vi gjorde. Det viser all statistikk og tall.

– Du sitter bare å lurer på om det er mulig. Før var det nordlendinger som dro sørover og la om dialekta, nå vil søringer legge om til nordnorsk, avslutter «Mini»

– Tidenes beste norske fotballag

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, bare ler når han får høre at Bodø/Glimt har scoret 100 mål i Eliteserien.

– Hva skal jeg si? Det er tidenes beste norske fotballag. Tallene og statistikken viser sitt. Det er helt ellevilt, det er bare å la seg begeistre, sier Torp.

Torp forteller at han aldri har sett et lag i Eliteserien prestere på et så høyt nivå over en hel sesong.

IMPONERT: Carl-Erik Torp sier at Bodø/Glimt anno 2020 er tidenes beste norske fotballag. Foto: Julia Marie Naglestad

– Kan man sammenligne det med andre lag? Rosenborg eller Molde da de var på sitt beste?

– Det her er Bodø/Glimt anno 2020. Det er bare et imponerende lag. De stoler blindt på egne ferdigheter og hverandre. De er ekstremt offensive i hodet og klarer å nullstille før hver kamp, sier Torp som mildt sagt er imponert over de gule fra nord.

Bodø/Glimt har fortsatt én kamp igjen av sesongen. Den er hjemme mot Viking og spilles 22. desember.