Full Rosenborg-krise – sjanseløse mot Stabæk etter dette brassesparket

Her drar Ola Brynhildsen (19) frem boksspill i aller ypperste klasse mot Rosenborg på Nadderud. Brassespark-målet ble starten på en helsvart siste halvtime for trønderne – i en kamp som endte med et fortjent tap.