– Det er deilig å komme fra byen som tar første gull til Nord-Norge. Jeg blir litt ekstra stolt fordi det er så stort at alle i Norge unner dem det, sier Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til NRK.

– Det er kanskje bare de mest hardbarket Tromsø-supporterne som ikke gjør det.

Men sesongen er ikke over. Det skal spilles fem kamper til, og Jakobsen gleder seg allerede til neste:

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Tenk deg, slik vi holder på i Norge så skal neste motstander stå æresvakt for ligamesterne. Og på Aspmyra skal Rosenborg stå æresvakt for Glimt. Det er helt herlig sånn som det ble.

– Skal bli godt å sove og gråte i kveld

I likhet med Jakobsen tror Ørjan Berg, far til Patrick Berg, at dette gullet har en større betydning enn bare for Bodø.

– Jeg tror det har det. Store idrettsprestasjoner har det. Det gullet her er hele Nord-Norge sitt. Halve laget er herfra og har spilt fotball i Nord-Norge i oppveksten, sier Berg.

Men noen av de det betyr mest for var på Marienlyst i Drammen søndag kveld. Gullfeiringen tok av på banen etter kampslutt og spillerne fikk på seg både gullhatter og skjerf. Og følelsene kom til overflaten.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er sikkert et dårlig intervjuobjekt akkurat nå. Jeg er litt tom akkurat nå. Det skal bli godt å sove i kveld og gråte litt i fred, sier Ulrik Saltnes til NRK.

Kasper Junker startet gullfesten med 1-0-scoringen like etter kampstart. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Støttet laget fra bilen

For året er 2020 og koronapandemien legger en demper på selve feiringen. Bodø/Glimt får ikke feiret seriegullet med supportere og fest som andre år. Ei heller spilte de for fullsatt stadion.

I tillegg måtte landslagsspillerne Patrick Berg og Marius Lode stå over kampen etter at de testet positivt for koronaviruset.

Det stoppet likevel ikke Glimt-fansen fra å støtte klubben. Utenfor Marienlyst stod det flere biler med gul- og svartkledde supportere inni.

– Hvis Zinckernagel curler ballen i det ene hjørnet så ser vi det akkurat, sa en av supporterne før kamp.

De oppmøtte supporterne fikk betalt for det alternative oppmøtet. Bodø/Glimt ble det første nordnorske laget som har vunnet seriegull.