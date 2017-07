Boasson Hagen tapte ny centimeterduell: – Jeg hadde størst fart

En 165 kilometer lang etappe preget av hardkjør og sterk vind endte med massespurt i Romans-sur-Isère. Edvald Boasson Hagen var med, men det var Michael Matthews som trakk det lengste strået i nok en knalljevn Tour de France-spurt.

– Å ta nok en etappeseier, min andre på tre dager... Det er utrolig, sa en overlykkelig australier i seiersintervjuet etter etappen.

VANT IGJEN: Michael Matthews kunne strekke armene i været for etappeseier for andre gang på tre etapper. Foto: Jeff Pachoud / AFP

– Hadde størst fart på oppløpet

Drøye 15 kilometer før mål kom sidevinden for alvor, og hovedfeltet sprakk totalt. Alexander Kristoff klarte ikke henge med tetgruppa. Det gjorde derimot Edvald Boasson Hagen. Han havnet bakpå i spurten, men kom i forrykende fart på slutten. Det holdt til 2. plass, noen få centimeter bak Matthews.

– Jeg hadde troa når jeg satt foran, og jeg følte meg bra. Det var ikke langt unna, så det var synd at det ikke gikk. Jeg hadde størst fart på oppløpet hvert fall, men det har lite å si da jeg kom for sent over streken, sier Boasson Hagen til NRK.

NRKs kommentatorer tror Boasson Hagen hadde tatt seieren med et litt lengre oppløp.

– Hadde spurten vært fem meter lengre hadde Edvald vunnet, sa Ole Kristian Stoltenberg under NRK Sports radiosending.

NUMMER TO: Edvald Boasson Hagen måtte igjen se seg slått på målstreken i en Tour de France-spurt, denne gangen av Michael Matthews. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Med tirsdagens 2. plass har Boasson Hagen fire topp tre-plasseringer i årets Tour de France. NRKs sykkelekspert Dag Erik Pedersen tror det bare er spørsmål om tid før nordmannen er først over streken.

– I dag bommet Edvald med 15 meter, så timingen er i ferd med å optimaliseres. Han kunne nok vært enda tøffere i posisjonskampen, men nå er det så nære at jeg til og med tror han kan vinne på Champs-Élysées, sier han.

– Skjønte det ikke kom til å gå

Både Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff lå lenge godt an, men sistnevnte havnet i den bakre gruppa da tempoet ble satt opp i sidevinden.

– Egentlig er jeg god til å kjøre i vind, men det var en liten kneik som ødela for meg. Jeg skjønte tidlig at det ikke kom til å gå, sier Kristoff til NRK.

– Er det din største nedtur så langt i årets Tour de France?

– Jeg følte jeg hadde en veldig stor sjanse da jeg havnet i den gruppa. Det er surt, men det er ikke noe jeg får gjort noe med, sier han.

Kittel kjørt av

Etappen startet med flere bruddforsøk, og tempoet var høyt fra første tråkk. Boasson Hagen var blant rytterne som forsøkte å komme seg med i et tidlig brudd, men nordmannens gruppe fikk aldri mer enn et par sekunders forsprang.

KJØRT AV: Marcel Kittel kjempet tappert på den 16. etappen, men kom seg aldri opp til hovedfeltet igjen etter hardkjøret i starten. Foto: Philippe Lopez / AFP

Hovedfeltet, med Team Sunweb i spissen, fortsatte å kjøre fort, noe som resulterte i en splitt i feltet. Marcel Kittel i den grønne trøya ble sittende i den bakre gruppa, og et Sunweb-lag med en drøm om Michael Matthews på podiet i Paris, dundret av gårde i front. Quick-Step jobbet tappert for å få Kittel opp til tetgruppa igjen, men forspranget bare økte, og økte. Til slutt måtte de innse at Michael Matthews fikk de 20 poengene på den innlagte spurten, og også spurtpoengene ved mål.

Kittel ledet med 79 poeng før tirsdagens etappe. Nå er Michael Matthews bare 29 poeng bak tyskeren.