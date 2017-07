​Det ble et perfekt opptrekk for Edvald Boasson Hagen, men nordmannen ble slått med minst mulige margin av spurtkongen Marcel Kittel.

– Nå føles det surt. Det ble ikke seier, og det er synd. Jeg er i alle fall langt oppe, sier Edvald Boasson Hagen til NRK.

Under fem millimeter

Roger Hammond, sportsdirektør i Dimension Data, har snakket med juryen og akseptert nederlaget. Sportsdirektøren fikk servert bilder av målgangen som beviste at Kittel var først over streken. De bildene er foreløpig ikke vist på fjernsyn.

– Vi så et bilde, og de se det var under fem millimeter. Det er så nære som du kan komme, sier Hammond til TV 2.

Boasson Hagen ble nummer to, mens Kittel tok seieren. Michael Matthews ble nummer tre mens Alexander Kristoff kom på fjerdeplass.

– Umulig

Nordmannen ledet spurten hele veien, men akkurat på målstreken klarte tyske Kittel å kaste sykkelen foran. Selv ikke på målfoto var det mulig å skille de to, men Quickstep-Floors' Kittel ble kåret til etappevinner.

– Det er helt umulig å se forskjell på dem, melder Ole Kristian Stoltenberg.

NRKs ekspert Dag Erik Pedersen skjønner ikke hvordan Hagen ble plassert på andreplass.

– Hvordan juryen klarte å skille de to er et mysterium, sier Pedersen, som likevel hadde noe positivt å melde om nordmannen.

– Jeg tror Boasson Hagen gjør sin beste spurt siden han vant sine to Tour de France-etapper i 2011, det er veldig imponerende. I dag stemte timingen, rykket, tilslaget, farta, frekvensen på beina ... Alt var perfekt!

SETT FORFRA: Marcel Kittel (til venstre) kaster sykkelen fram foran norske Edvald Boasson Hagen. Foto: Jeff Pachoud / AFP

Brudd uten nordmenn

Etter to dager på rad med en nordmann i brudd gikk fredagens brudd uten norske innslag. De fire som kom seg i brudd på fredagens etappe var Maxime Bouet (Fortuneo – Oscaro), Manuele Mori (Team UAE), Yohann Gène (Direct Énergie) og Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac).

Kvartetten fikk like under fire minutter ned til hovedfeltet, men det var aldri noen tvil om at det ville bli massespurt i Nuits-Saint-Georges.

Rundt fire mil fra mål oppsto det litt spenning i feltet da det kom litt sidevind. Da er det alltid fare for at feltet splittes, men sidevinden var ikke sterk nok for å skape trøbbel i hovedfeltet.

– Når sammenlagtkanonene stresser så tidlig, så er det noe på gang, meldte NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg.