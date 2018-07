– Det var dramatisk, sier Edvald Boasson Hagen til NRK like etter målgang tirsdag.

Han var da nettopp ferdig med en etappe som vil bli husket for bondeprotesten som stoppet hele Tour de France-feltet.

– Det er synd at folk skal ødelegge når vi prøver å sykle, sier nordmannen.

Det var etter 29 kilometer på den 16. etappen det skjedde:

Bønder hadde lempet høyballer ut i veien og forsøkte også å sende sauer ut blant rytterne. Da ble det fullstendig kaos og polititet valgte å bruke det som trolig var pepperspray for å holde dem unna.

Årsaken til demonstrasjonen skal ha vært at bøndene har krevd mer statlig støtte i Ariège-området uten å få svar.

– I dag bestemte vi oss for å blokkere Touren sammen med andre bønder. Det var den eneste muligheten vi hadde for vi får ikke svar fra de franske myndighetene. Vi trenger mediene og avisene til å fortelle myndighetene at det er et problem her, sier en av demonstrantene til TV 2.

Den franske avisen L'Équipe skriver at det dreier seg om støtte til vedlikehold av fattige områder i det franske fylket.

Tour de France-favoritt Chris Froome var blant dem som måtte bruke øyedråper for å bli bra igjen etter å ha fått det som lignet pepperspray i øynene. Foto: Peter Dejong / AP

– Noe dritt

Sprayen politiet brukte for å holde demonstranter og sauer tilbake ble tatt av vinden og blåste i ansiktet til flere av rytterne. Da var skandalen komplett.

– Det svei overalt! På huden, i øynene, i beina... Det er ikke akkurat den beste følelsen i verden, sier Boasson Hagens lagkamerat i Team Dimension Data, Jay Robert Thomson, til NRK.

Flere sykkelstjerner måtte behandles med øyedråper og vannt for å bli kvitt sprayen og rennende øyne. Etappen ble stoppet og nøytralisert. Det tok omlag et kvarter før den startet igjen.

Edvald Boasson Hagen lå fremst i feltet og forteller at han ikke ble plaget av sprayen, men han var likevel irritert. Noe han ikke var alene om.

– Det var noe dritt. Dessverre er det folk som det. Jeg synes politiet gjorde en god jobb, sier Team Dimension Data-rytter Tom-Jelte Slagter til NRK.

– Det var helt vilt. Vi gjorde ingenting galt. Noen mennesker her i verden forstår jeg bare ikke. Jeg kommer aldri til å forstå dem, sier Team Sunweb Tom Dumoulin til TV 2 om demonstrantene.

Se video fra kaoset som oppstod på den 16. etappen.

Fransk seier

Tour-direktør Christian Prudhomme fordømmer bøndenes demonstrasjon og krever mer respekt for rytterne.

– Veien skal alltid være fri. Vi kommer ikke til å låse rytterne inne på et stadion eller en tennisbane. Rytternes jobb er ekstremt farlig, og de tar sjanser hver dag. Folk skal ikke blokkere veien uansett hvilken sak de kjemper for, sier Prudhomme til nyhetsbyrået AP.

Politiet sprayer en demonstrant med det som skal være tåregass. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Franske Julian Alaphilippe fra Quick-Step Floors vant tirsdagens etappe, men det er neppe hans seier som blir husket best fra etappen.

Gilbert må bryte

Tirsdagens etappe ble også preget av to stygge velt.

Først stupte Quick-Step Floors-rytter Philippe Gilbert over et steingjerde i stor fart - like ved der Fabio Casartelli mistet livet etter et stygt velt i 1995-utgaven av Tour de France.

Gilbert kom seg heldigvis tilbake på sykkelen og i mål, men etter målgang tilbragte han over én time i lagbussen der han tok røntgen. Da han kom sa han noen få ord til den ventende pressen og det var tydelig at han ikke klarte å bevege kneet.

Philippe Gilbert stuper over et steingjerde.

Den andre fallet kom da britiske Adam Yates fra Mitchelton-Scott dundret i asfalten ned det siste fjellet før mål - og falt med det kanskje fra sin første etappeseier i Tour de France.