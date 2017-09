Boasson Hagen mislyktes med soloangrep

Boasson Hagen reiste seg fra setet med sammenlagtledelsen i bakhodet etter å ha passert den siste bakketoppen på lørdagens sjuende etappe fra Hemel Hermpstad til Cheltenham - og fikk selskap av Gorka Izagirre og Dion Smith.

Trioen opparbeidet seg noen sekunders forsprang og hadde ledelsen med fem kilometer igjen, men ble spist opp av det reduserte hovedfeltet.

Dimension Data-rytteren gjorde et nytt forsøk i spurten, men hadde ikke krefter til å matche de beste. Dylan Groenewegen vant etappen foran Caleb Ewan. Alexander Kristoff ble nummer fire.

Boasson Hagen beholder topp-ti-plasseringen i sammendraget.

30-åringen har hatt mye stang ut i Storbritannia, og har blitt dømt bak på målfoto to ganger, i tillegg til at han ble fratatt en seier for å ha blokkert Elia Viviani på oppløpet.

Rittet avsluttes søndag.