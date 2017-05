Da det gjensto 3,5 kilometer satte Edvald Boasson Hagen i gang et rykk det virkelig var saft i. Nordmannen uttalte på forhånd at han ville helst komme alene på slutten av dagens etappe, og det greide han etter iherdig innsats på de tre siste kilometerene.

Sammen med August Jensen tok han opp jakten på Torkil Veyhe, som lenge hadde vært i brudd og prøvde å gå solo. Det ble en spennende jakt, for først da det gjensto rundt 200 meter til mål greide Hagen å komme seg foran Veyhe.

– Var ikke mer enn akkurat

Dermed har Hagen to seiere på rappen i det norske rittet. Hagen vant også gårsdagens etappe.

Selv var han aller mest opptatt av å takke laget etter seieren.

– Det var deilig. Det var ikke mer enn akkurat. Laget kjørte utrolig bra, det var perfekt sånn som vi kjørte. Jeg skulle klinke til på toppen, og heldigvis fikk jeg luke nok, sier Hagen til TV 2.

Veyhe, som er fra Færøyene, måtte slukøret se Hagen fosse forbi ham like før mål - etter at han selv hadde kjempet for å holde feltet bak seg i kilometer etter kilometer.

– Dessverre kom de for raskt bakfra. Men jeg er veldig glad for en andreplass, sier Veyhe til TV 2.

Avgjøres søndag

Boasson Hagen plukket også tre viktige bonussekunder da han var raskest i den første innlagte spurten i Tananger etter drøyt 30 kilometer. Han er nummer to sammenlagt etter fire av fem etapper. Med lørdagens seier er han fem sekunder bak Dries Van Gestel.

Lørdagens etappe var 162 kilometer lang med start i Stavanger og mål i Sandnes.

Tour des Fjords avsluttes i Stavanger søndag.