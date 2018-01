Boasson Hagen måtte fjerne galleblæren

– Jeg visste ikke helt hva som var årsaken. Jeg slet med lungebetennelse i jula og har hatt en del vondt i magen. Smertene blusset opp igjen etter bryllupet, før det gikk over igjen og bare ble ømt. Jeg bestemte meg for å dra innom Olympiatoppen dagen før jeg skulle ned til treningssamling i Spania for å sjekke ut hvorfor jeg hadde så vondt i magen, sier Boasson Hagen til procycling.no.

Det ble konkludert med at galleblæra måtte fjernes. Legene fant aldri gallestein.

MISTER TRENINGSLEIR: Boasson Hagen går glipp av treningsleir i Calpe. Foto: Anders Skjerdingstad

– Litt feit mat

– Det ble jo litt mer feit mat både i jula og i forbindelse med bryllupet, men det var ikke noe overdrevent inntak. Det gjorde voldsomt vondt i perioder, så det var nok lurt å få det sjekket ut. Jeg har fått veldig god oppfølging både hos Olympiatoppen og på Ullevål sykehus. Det er deilig at smertene nå har gitt seg, sier proffsyklisten.

Han går glipp av treningsleiren i spanske Calpe denne uka.