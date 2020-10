– Jeg tror jeg blir knust, men jeg håper jeg slår noen. Jeg stiller opp for å se hvor langt jeg er bak, sa Tarjei Bø før start i Holmenkollen, der han fredag formiddag skulle prøve seg mot elitelandslaget og rekruttlandslaget i langrenn i et 18 km langt testrenn på rulleski.

– Han er en joker, du vet ikke helt, det er sånn med Bø-brødrene, men de kan gå styggfort, så jeg føler meg ikke trygg på at jeg slår ham, sa Emil Iversen, som kjenner Bø godt fra innspillingen av TV2-programmet «Landskampen».

Det skulle vise seg at begge kjempet i teten tidlig i løpet. Iversen holdt best stand og ble nummer to, 22 sekunder bak Hans Christer Holund som avsluttet knallsterkt.

Bø tapte både plasseringer og sekunder mot slutten og ble til slutt nummer seks, 56 sekunder bak Holund og 34 sekunder bak Iversen. Skiskytteren holdt imidlertid sterke navn som Sjur Røthe og Didrik Tønseth bak seg.

Resultater, 18 km fristil individuell start, rulleski Ekspandér faktaboks 1. Hans Christer Holund 40.49

2. Emil Iversen +22

3. Simen Hegstad Krüger +30

3. Harald Østberg Amundsen +30

5. Håvard Moseby +55

6. Tarjei Bø +56

7. Sjur Røthe +1.00

8. Didrik Tønseth +1.22

9. Jan Thomas Jensen +1.26

10. Mattis Stenshagen +2.13

11. Iver Tildheim Andersen +3.19

– Er en «killer»

– Han åpnet vel litt for tøft og trodde han skulle ta hjem hele greia. Dessverre ble det litt som på «Landskampen», det stokker seg fullstendig utover, sier Emil Iversen humoristisk etterpå.

IMPONERTE: Tarjei Bø får skryt av Emil Iversen, selv om han havnet utenfor seierspallen. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Så innrømmer han at han egentlig er ganske imponert.

– Vi måtte gå testløp fordi vi er på samling, men han meldte seg på frivillig. Da er han en «killer» som tør å ta i og tør å bli slått. Han synes vel det er artig å konkurrere mot noen av de beste, konstaterer Iversen.

Det kan Bø bekrefte.

– Det er jo verdens beste skiløpere, så det er helt greit og nydelig trening for vinteren. Jeg håper jeg slo noen på elitelaget, det var det som var målet, sier han, før han har fått sett resultatlista.

– Aldri redd for ei utfordring

– Følte du at du yppet deg?

– Ja, det følte jeg absolutt. Jeg lå jo og kjempet mellom fem og tjue sekunder bak teten. Jeg tror det skal være raskt nok for å hevde seg i skiskyting, sier Bø, som samtidig erkjenner at det ble tungt mot slutten.

– Det er litt uvant å gå så lenge sammenhengende, bekrefter han.

Tarjei Bø er uansett meget godt fornøyd med utbyttet av testrennet.

– Jeg er aldri redd for ei utfordring. Jeg er ikke med for å hevde meg i langrenn, men for å få ei mental utfordring før sesongens etter i gang. Å få passet påskrevet hjelper alltid på fokuset framover mot sesongen, understreker han.

BEST I TEST: Den regjerende verdensmesteren på femmil, Hans Christer Holund, vant testløpet i Holmenkollen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tok det seriøst

Emil Iversen bekrefter også at Bø ikke fikk noe gratis, verken av eliteløperne eller sultne rekrutter.

– Jeg prøvde å forberede meg godt og ta det litt seriøst, for det nærmer seg Beitostølen, dessverre. Det går ikke an å gå rundt og bare tenke at du skal ta dem til vinteren. Nå må jeg begynne å skru på, og da er det artig å kjenne at det fungerer såpass bra, sier Iversen til NRK.

Fornøyd med dagen er også den suverene testvinneren.

– Det er et lite sjokk hver gang når man skal tråkke til. Det er første ordentlige test, dette her, før sesongen. Det er tungt føre og tung løype, så jeg tror jeg gjorde det smart ved å holde igjen litt på førsterunden, og så hadde jeg litt å trykke med på slutten, sier Hans Christer Holund.