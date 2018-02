Man skal ikke beskylde norske utøvere for å motiveres av pengene de kan tjene på OL-medaljer.

For Olympiatoppen betaler ikke ut en krone for hverken gull, sølv eller bronse i Sør-Korea.

– I Olympiatoppen har vi ingen systemer for medaljebonus. Det er ikke vår jobb. Vi skal tenke utvikling, ligge i forkant og skape forutsetninger for at utøverne skal kunne lykkes, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Bonus til Bø

Selv om Olympiatoppen ikke betaler utøvere for suksess, kan de enkelte forbund derimot ha sine egne bonusordninger. I hvert fall hvis man har god nok økonomi, og spesialavtaler med sponsorer – som Skiskytterforbundet har.

De betaler nemlig 100.000 kroner for et individuelt OL-gull. Et sølv er verdt halvparten, og bronse 25.000 kroner.

– Vi har hatt den samme ordningen i mange år, og bonusutbetalingen er lik i både OL- eller VM-sesong. Vi har et øvre tak på én million kroner, som også inkluderer pengepremier for pallplass i verdenscupen, forklarer generalsekretær i Skiskytterforbundet, Rakel Rauntun til NRK.

OL-bonuser Ekspandér faktaboks Langrenn Ingen bonus – Vi tenker at forbundets oppgave er å tilrettelegge og lage et bra opplegg for utøverne, og slik har det vel vært de siste 30 årene. Vi har en stipendordning tilpasset utøverne, men den er uavhengig av OL, også har de sine egne sponsoravtaler, sier administrasjon- og markedssjef Espen Bjervig. Alpint Ingen bonus – Vi har ikke hatt noen tradisjon for bonus for resultater i nyere tid så vidt meg bekjent, sier sportssjef Claus Ryste. Kombinert Ingen bonus – Vi har ingen fast avtalt bonus, for det vi har bruker vi på sportslig satsing. Bonusen for oss er at vi får inn sponsorkroner til daglig drift. Men vi får ta en skikkelig vurdering underveis i OL og se om det dukker opp en mulighet. Uansett så er det ikke det som driver gutta, forteller sportssjef Ivar Stuan. Hopp Ingen bonus – Vi har ikke noen pengeutbetaling til våre utøvere og har heller ikke for vane å ha det, forklarer sportssjef Clas Brede Bråthen. Friski Ukjent bonus – Vi har en prestasjonsbonus tilknyttet både verdenscup og OL, men i henhold til sponsoravtaler kan vi ikke opplyse om konkrete tall, sier tidligere sportssjef for friski Christoffer Frankum. Norges Skiforbund har heller ingen fellesbonus for medaljer. Skiskyting Gull: 100.000 kr Sølv: 50.000 kr Bronse: 30.000 kr Stafettgull: 225.000 kr Stafettsølv: 125.000 kr Stafettbronse: 75.000 kr (Stafettbonusene deles på fem, reserve inkludert. Likt for kvinner og menn.) Skøyter Ingen bonus – Vi har rett og slett ikke råd. Vi skulle gjerne betalt ut bonus for medaljer, for de fortjener det, men pengene vi har til rådighet bruker vi på trening og konkurranser og for å tilrettelegge best mulig for utøverne, sier generalsekretær i Skøyteforbundet, Halvor Lauvstad. Snowboard Ingen bonus – Vi har ingen bonusordninger i regi av oss under OL. Vi har valgt en modell som går ut på at alle kjørerne våre får kjøre med private sponsorer, og det er opp til dem selv og deres agenter å forhandle frem disse avtalene, sier sponsorsjef i Snowboardforbundet, Gaute Haaversen-Westhassel. Curling Ingen bonus – Vi har ingen bonusordning nå og har heller ikke hatt det før. Vi er et lite og fattig forbund, sier president i Curlingforbundet, Morten Søgård. Ishockey Ingen bonus – Vi har en ordning for VM, men ikke i OL. Det å delta i OL må sees på som en gulrot for spillerne, forteller ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide. Skeleton Ingen bonus

– Ikke synd på dem

Men med unntak av skiskytterne, kan de færreste av OL-håpene vente seg et innskudd på bankkontoen fra arbeidsgiver.

PÅ PLASS: Tiril Eckhoff var ikke klar over at hun får 100.000 kroner hvis hun tar OL-gull. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hverken langrennsløperne, alpinistene eller kombinertløperne får bonus for medalje fra hverken Skiforbundet eller sin gren. Mange utøvere har derimot egne avtaler om bonusordninger med sine private sponsorer.

– Langrennsløperne tjener mer i grunnlønn, så jeg vet ikke om det er bedre med bonus. Det er ikke noe synd på dem. Jeg skal være fornøyd om jeg får 100.000 kroner ja, sier Tiril Eckhoff og gliser.

– Jeg tenker uansett ikke på noen bonusutbetaling ved start. Da er det kun medalje som gjelder, så får man ta opptellingen etter hvert. Jeg hadde jo ikke sagt nei takk, men det er ingen stor greie for meg, understreker den doble gullvinneren i kombinert i Sotsji, Jørgen Graabak.

Doblet i USA

Det står uansett i sterk kontrast til andre land. I USA har gullbonusen fra den amerikanske olympiske komité økt med 50 prosent siden OL i Rio for bare to år siden, skriver Business Insider.

MER FOR SUKSESS: Amerikanske Jessica Diggins kan få nesten 300.000 kroner for gull i langrennsløypene i Pyeongchang. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Gull: 37.500 dollar (ca. 290.000 kr)

37.500 dollar (ca. 290.000 kr) Sølv: 22.500 dollar (ca. 175.000 kr)

22.500 dollar (ca. 175.000 kr) Bronse: 15.000 dollar (ca. 120.000 kr)

Nytt av året er at amerikanske utøvere heller ikke må skatte av pengene de tjener på edelt metall.

Det er likevel bare småpenger sammenlignet med for eksempel Kasakhstan. I Sotsji betalte over to millioner kroner for gullmedaljer, ifølge Sputnik News.

– Vi ønsker ikke en slik ordning. Det ville endre vår rolle overfor utøverne som gjør at vi går fra å være et utviklingsorgan til å være et belønningsorgan og jeg tror ikke det er veien å gå, mener Norges toppidrettssjef Øvrebø.