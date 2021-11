På den siste kilometeren dro han ifra resten. I mål var han syv sekunder foran franske Quentin Fillon Maillet.

– For noen svar han får her, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om Bø.

Bø kom ut som nummer fire etter den siste skytingen, men hentet raskt inn både Vetle Sjåstad Christiansen, Sturla Holm Lægreid og Fillon Maillet.

– Det var deilig. Jeg er en elendig spurter, så det var deilig å kunne kose seg litt, vinke til publikum og puste ut litt på oppløpet, sa en fornøyd Bø etter seieren.

– Du knuste jo franskmannen Fillon Maillet på sisterunden, hvordan føltes det?

– Jeg merket at han var litt seig og så snudde jeg meg og så at Jacquelin var på vei opp og da tenkte jeg at jeg må gå når de ikke tror du skal gå. Jeg tror alle ventet at jeg skulle gjøre det i langbakken, men jeg gjorde det litt før. Jeg tror jeg tok de litt på senga, forteller Bø.

Mange om beinet

Både Endre Strømsheim, Erlend Bjøntegaard, Håvard Gutubø Bogetveit og Sivert Guttorm Bakken er med i kampen om den siste plassen i verdenscupen.

På sprinten lørdag var det Bakken som leverte den beste søknaden til den siste verdenscupplassen. Han takket et avgjørende inngrep i hjertet for at han endelig kan kjøre på med hundre prosent.

Søndag var det Bogetveit som leverte sterkest. Med én bom ble det sjetteplass, nesten 20 sekunder bak Bø.

Bakken fikk en tøff start med to bom på første skyting, men hentet seg kraftig opp og endte på niendeplassen.