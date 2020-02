Bø om politirazzia: – Dårleg opplading for alle som er glad i skiskyting

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Eg vart overraska som alle andre. Me følger med på sportslaurdagen på NRK, så klart. Då får ein med seg litt langrenn, og plutseleg kjem det ei skiskyttarsak som var ganske negativ. Det var ei dårleg opplading til stafetten for alle som er glade i skiskyting, seier Tarjei Bø.

Han og lagkameratane kan glede seg over VM-sølv på stafett på ein dag kor dei norske herrane ikkje leverte på sitt beste. Etter løpet snakka dei fleste om nyheitene om politirazziaen mot den russiske gullvinnaren på sprintdistansen, Aleksandr Loginov.

– Det er klart at me tenker vårt, og det er neppe tilfeldig at ein slik razzia skjer, seier Johannes Dale, som seier at han er litt lei slike saker.

Etter at Loginov tok gull på VM-sprinten var både Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø tydelege på kva dei meiner om at russaren er med i skiskyttarsirkuset etter at han var utestengd i to år for bruk av EPO.

I dag måtte dei på ny svare på spørsmål om Loginov og dopingmistanke.

Starta dagen med politirazzia

For dagen starta brått for Russlands ankermann Aleksandr Loginov. Klokka seks om morgonen kom italiensk politi inn på rommet til han og lagkamerat Jevgenij Garanichev. Dei tok mellom anna PC-en og mobiltelefonen til VM-gullvinnaren.

Målet for politirazziaen var Loginov og hans personlege trenar Aleksandr Kasperovitsj.

Russlands skiskyttarpresident, Vladimir Dratsjov, seier til russiske Rsport at Kasperovitsj er mistenkt av IBU for å ha brakt inn ulovlege stoff til Anterselva under dekke av falsk akkreditering.

Rsport skriv at Kasperovitsj vart sett på stadion med ei akkreditering, noko han ikkje hadde fått frå arrangørane. Akkrediteringa var ukrainsk, og ifølge nettstaden skal det ukrainske laget ha sagt at dei ville hjelpe ein gamal ven.

Den personlege trenaren skal ikkje ha fått ei russisk akkreditering fordi det russiske landslaget ikkje hadde fleire att til trenarar utanfor landslaget.

Franske Martin Fourcade har tidlegare vore særs kritisk til sin russiske konkurrent, men ville ikkje kommentere politirazziaen etter løpet i dag.

– Eg vil ikkje kommentere den informasjonen fordi eg ikkje veit noko meir. Eg vil ikkje snakke søppel om nokon før eg har meir informasjon, seier Fourcade til NRK.

– Reinaste nasjonen i verda

Den russiske ambassaden i Roma sende klar beskjed til det italienske utanriksdepartementet om at dei russiske utøvarane måtte få lov til å førebu seg til konkurransen som normalt. På stafetten møtte både Loginov og Garanichev opp etter den dramatiske starten på dagen.

Russisk TV var på plass då Loginov måtte gje bilnøkkelen til italiensk politi. I videoen dei har publisert viser den russiske skiskyttarpresidenten, Dratsjov, fram dokumentet som seier at politiet hadde løyve til å gjennomføre ei ransaking. Loginov og trenaren hans er ikkje sikta eller tiltalt for noko.

– Eg kan seie at me er den reinaste nasjonen i verda. Og me leverer fleire dopingtestar enn nokon andre. Eg er sikker på at me ikkje har nokre dopingproblem no, sa Dratsjov til NRK og resten av pressa som hadde møtt opp utanfor Russlands VM-hotell.

Suverent fransk gull

Sjølve stafetten såg lenge ut til å bli eit oppgjer mellom Tyskland og Frankrike som kom likt inn til siste skyting.

Men då tyske Benedikt Doll fekk ein strafferunde opna det seg opp moglegheiter for Johannes Thingnes Bø og Noreg. Stryningen viste kven som er best, og sikra det norske sølvet med god skyting og stor fart i sporet.

Johannes Thingnes Bø visste at Tyskland hadde fått ein strafferunde då han stilte seg opp og leverte ei rask skyting. Deretter slo han tyske Benedikt Doll grundig på sisterunden. Du trenger javascript for å se video. Johannes Thingnes Bø visste at Tyskland hadde fått ein strafferunde då han stilte seg opp og leverte ei rask skyting. Deretter slo han tyske Benedikt Doll grundig på sisterunden.

– Eg trudde me skulle kome på tredje då eg gjekk ut. Me var avhengige av strafferunde framfor oss, og den sjansen kom. Me kunne ikkje ha forventa at begge skulle ut i runde, så sølv i dag, me forventar ikkje noko meir, seier Thingnes Bø.

Han fekk sjølv tre ekstraskot, Vetle Sjåstad Christiansen fekk ein strafferunde, og også Tarjei Bø og Johannes Dale fekk fleire bom på standplass.

– Når alle ikkje leverte på topp trur eg me skal vere nøgde med sølv, seier Thingnes Bø som seier han var sikker på sølvmedaljen då han såg Benedikt Doll framfor seg ut frå siste skyting.

Trenar Siegfried Mazet seier han er nøgd med ein sølvmedalje, men at Vetle Sjåstad Christiansen burde klare å unngå strafferunde, og at han som trenar ikkje er nøgd med innsatsen, men med medaljen.

– Eg trur me skal nytte høvet til å gratulere Frankrike, for det var ein imponerande stafett, seier storebror Tarjei Bø.