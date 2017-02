Lundby på 9.-plass før 2.-omgang

Med 82,5 meter og 106,8 poeng er Maren Lundby et stykke bak de beste i Hinzenbach. Det skiller 12,4 poeng opp til lederduoen Sara Takanashi og Chiara Hölzl. Lundby har vunnet to av sine fem siste hopprenn. Forrige helg ble hun nummer én og to i rumenske Rasnov.