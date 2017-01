Bø med klar beskjed før VM: – Skyter jeg like bra, er jeg medaljekandidat

Johannes Thingnes Bø har satt seg et hårete mål før årets VM: Han vil kjempe om medalje på alle seks distansene i Hochfilzen.

Etter at han søndag tok Norges første individuelle verdenscupseier denne sesongen, mener han at han er i rute.

– Fortsetter jeg å skyte like bra som jeg har gjort nå, så er jeg medaljekandidat, sier han selvsikkert.

IKKE OVERBEVIST: Martin Fourcade mener Bø burde vist mer i verdenscupen, skal han snakke om seks medaljer i VM. Foto: Andrea Solero / AP

Den kanskje skarpeste konkurrenten, franske Martin Fourcade, mener nordmannens medaljemål er vel optimistisk.

– Før han skal tenke på å være på podiet i alle konkurranser i VM, må han gjøre det mer i verdenscupen også, sier Fourcade.

– Det er seks distanser, og hvis alt klaffer greier jeg å ta seks medaljer. Det er det som er målet, svarer en selvsikker Bø.

Har fått fart på skiene

Etter at Bø var syk har han vært langt unna å kjempe om seier, i alle fall frem til søndagens fellesstart i Anterselva.

I tillegg til å skyte feilfritt, var 23-åringen fra Stryn tilbake i toppsjiktet i langrennssporet. Han har aldri tvilt på at skiformen ville komme tilbake i tid før VM, men det har tatt lengre tid enn han trodde.

– Det var veldig bra før jul, men så tror jeg sykdommen satte meg tilbake mer enn jeg trodde. Det var ikke lenge jeg var ute, men det har tatt litt tid å få fart på skiene, forteller han.

Og nå seiler han opp som medaljekandidat på alle øvelser, mener han selv.

– Nå har jeg to løp på rappen som er veldig gode. Det er litt i grevens tid, for jeg har egentlig ikke bevist etter jul at jeg er medaljekandidat. Men vi ser i dag at når ting går veien, så kjemper jeg om seieren, slår han fast.

– Han er nå absolutt VM-favoritt

Fourcade tviler på at Bø tar seks medaljer, men ser på nordmannen som en av sine største konkurrenter i VM.

– Han er en av de beste, og han viste det før han ble syk. Han er i stand til å vinne alle rennene. Han er en av mine største utfordrere, men han er ikke alene, sier han.

NRKs skiskytingsekspert, Ola Lunde, er derimot ikke i tvil om at Bø kan gå for topplassene.

– Han er nå absolutt VM-favoritt, slår han fast.

Lunde mener Norge etter helgen i Anterselva nå viser at de på herresiden har flere som kan blande seg inn i kampen om medaljene.

– Vi har i alle fall tre medaljekandidater på guttesida, kanskje fire med Lars Helge Birkeland, mener han.